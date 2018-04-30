«الأرصاد الجوية»: السيسي تعاقد على «رادار» لقياس كثافة السحب بـ«100 مليون جنيه»

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أعلن الدكتور أحمد عبد العال ، رئيس هيئة الأرصاد الجوية المصرية ، تعاقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على جهاز رادار ، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، تكلفته 100 مليون جنيه ، وذلك من أجل رصد كميات المياه ، من خلال قياس كثافة مياه السحب على المحافظات ، موضحا أن الأعمال المدنية للجهاز ، سوف تنتهي خلال الشهر المقبل ، على أن يبدأ تشغيله ، في غضون 6 أشهر .

وأضاف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، خلال مداخلة هاتفية ، في برنامج « الحياة اليوم » ، المذاع عبر فضائية « الحياة » ، مساءأمس الأحد ، أن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه أمس ، حالة الطقس التي تنبأت بها الهيئة ، لاتخاذ اللازم في محافظات الجمهورية ، خاصة بعد الأحوال الجوية السيئة ، التي شهدتها مصر الأسبوع الماضي .

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وزاد الدكتور أحمد عبد العال ، قائلا إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، تتنبأ بالحالة الجوية في البلاد ، وفقًا لدراسات علمية ومعايير الطقس ، وتبدأ إبلاغ المواطنين بحالة الطقس ، قبل 72 ساعة من الحالة الجوية المرتقبة ، كما تبلغ الهيئة أيضا ، الأجهزة المعنية والإعلام ، إضافة إلى المطارات والموانئ ، وذلك من أجل اتخاذ الاحتياطات اللازمة .

ولفت رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن السواحل الشمالية ، شهدت أمس بدء أمطار متوسطة ، على أن تنتقل غدًا لمعظم محافظات الجمهورية ، وتستمر حتى نهاية الأسبوع ، موضحا أنه من المحتمل ، وقوع سيول في بعض المحافظات المحاطة بطبيعة جبلية ، مثل محافظات « سوهاج ، قنا ، أسيوط ، الغردقة ، شمال وجنوب سيناء » .

وشدد الدكتور أحمد عبد العال ، على أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، هي المصدر الوحيد المسؤول عن التنبؤ بحالة الطقس في مصر ، مطالبًا المواطنين بعدم الانصياع خلف الشائعات ، وسن تشريعات للحد من الشائعات الخاصة بالتنبؤ بحالة الطقس .