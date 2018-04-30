تكليف سيد محروس بإدارة هيئة الأوقاف لحين تعيين رئيس مجلس إدارة

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تابع موقع مصر 365 إعلان مصادر في وزارة الأوقاف عن تكليف المهندس سيد محروس وهو المدير عام الهيئة بالعمل على تيسير أعمال الهيئة إلى حين أن يتم تعيين رئيس مجلس إدارة خلفاً للرئيس المقال بقرار من رئيس مجلس الوزراء المصري.

كما شهدت هيئة الأوقاف صباح اليوم إقبالاً كبيراً من قبل العاملين في الأوقاف من أجل حجزك الوحدات السكنية والتي قد تم الإعلان عنها من قبل هيئة الأوقاف بمدينة العاشر من رمضان والسادات بسبب الإقبال الشديد على الحجز بعد أن تقرر مدة فترة الحجز لمدة خمسة عشر يوماً آخرين.

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ويجدر هنا الإشارة أن رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل قد أصدر قرار برقم 815 لعام 2018 بإعفاء الدكتور أحمد عبدالحافظ عبدالوهاب من منصبه الذي يشغله كرئيس لمجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية.

كما قام وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة بإحالة بعض المخالفات إلى النائب العام الناتجة عن تصريحات رئيس هيئة الأوقاف المقال الدكتور أحمد عبدالحافظ عبدالوهاب بسبب بيع أسهم من هيئة الأوقاف إلى بنك الإسكان والتعمير دون الرجوع إلى مجلس إدارة الهيئة وتحت رئاسة وزير الأوقاف المصري.

وقد قرر المستشار نبيل صادق النائب العام بتكليف نيابة الأموال العامة العليا بالتحقيق في الواقعة والتي بدأ التحقيق فيها بشكل فعلي وحصلت على رقم 282 لعام 2018.

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