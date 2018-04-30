استعدادات «المدن الجديدة» لـ«موجة جديدة من الأمطار».. «الكل جاهز»

منذ 60 دقيقة أخبار مصر
استعدادات «المدن الجديدة» لـ«موجة جديدة من الأمطار».. «الكل جاهز»

موجة جديدة من الطقس السيئ، تعيشها مصر هذه الأيام ، دفعت أجهزة المدن الجديدة ، إلى رفع حالة « الطوارئ القصوى » لمدة الأيام الثلاثة المقبلة ، وذلك على خلفية إعلان هيئة الأرصاد الجويّة ، عن حالة من « عدم الاستقرار » ، سوف تعيشها مصر ، ومن أجل تجنب تكرار هذه الأحداث ، التي وقعت في القاهرة الجديدة ، من تراكم للأمطار في عدد من المناطق ، أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بالسكان وممتلكاتهم .

رئيس هيئة الأرصاد الجوية ، الدكتور أحمد عبد العال ، أشار إلى أنَّ البلاد ، سوف تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة ، إضافة إلى نشاط في الرياح وأمطار ، تبدأ في الجانب الغربي من البلاد ، مساء أمس الأحد ، وتمتد إلى داخل البلاد والقاهرة ، اعتبارًا من اليوم الإثنين .

ولفت « عبد العال » ، إلى أنَّ هذه الأجواء ، قد تصل إلى حد السيول ، على وسط وجنوب سيناء ، وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد .

وفي بيان لهيئة الأرصاد الجويّة ، توقع رئيس الهيئة ، أن الأمطار التي سوف تهطل على محافظة القاهرة ، لن تكون على نفس درجة قوة الموجة الأخيرة ، غير إنَّه سيكون هناك موجة من البرق والرعد .

مصر شهدت خلال الأيام الماضية ، حالة من الطقس السيئ ، وغرفت أرقى مناطق القاهرة الكبرى ، وهي : « منطقة القاهرة الجديدة والتجمع الخامس » ، بعدما غمرت مياه الأمطار الشوارع .

وأعقب ذلك ، اعتذارًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ورئيس الوزراء المهندس ، شريف إسماعيل ، فيما تقدم أعضاء مجلس النواب ، بعدد من طلبات الإطاحة ، وأحالت هيئة الرقابة الإدارية ، عددًا من المسؤولين إلى التحقيق .

وفيما يخص المدن الجديدة ، فاتخذت عددًا من الإجراءات ، تمثلت في إلغاء إجازات كل العاملين ، والتنسيق مع شركات الكهرباء ، لعدم انقطاع التيار ، غير في الضرورة القصوى ، ومتابعة عمل بالوعات الصرف لتصريف الأمطار .

رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر ، المهندس عصام بدوي ، أعلن أنه أصدر منشورًا ، لإدارة التشغيل والصيانة والنظافة والتنمية ، داخل الجهاز ، للاستعداد التام في حالة سقوط أي أمطار ، وكذلك التعامل معها بكل الوسائل الممكنة ، طوال الـ24 ساعة .

وأضاف « بدوي » ، في تصريحات صحفيّة عنه ، اليوم الإثنين ، أنَّه تمَّ مراجعة عمل مولدات الكهرباء ، في محطات الصرف والمياه ، استعدادًا لأي سيول .

وأوضح كذلك ، أن أعمال الصيانة تسير بشكل دوري ، دون انتظار الأمطار والسيول ، كما أن الجهاز استفاد بما حدث في المدينة ، منذ عامين .

رئيس جهاز مدينة الشروق ، المهندس شريف مجدي ، قال كذلك ، إنَّ الإدارات المختلفة في الجهاز ، تعمل منذ فترة ، على الاستعداد لمياه الأمطار والسيول ، وأي ظروف طارئة .

وأشار بدوي ، إلى تطهير بعض بالوعات شبكة الصرف ، إضافة إلى إصدار أوامر بتنفيذ بعض البالوعات الإضافية ، حتى تكون المدينة بكل مناطقها ، مستعدة لأي سيول متوقعة في أي وقت ، وليس اليومين المقبلين فقط .

وتابع رئيس مدينة الشروق ، في تصريحات صحفية عنه ، اليوم الإثنين ، أن هناك تجهيزًا لكل المعدات في المدينة ، وتوجد 6 شفاطات و20 طلمبة لشفط المياه ، يتم توجيههم إلى المسطحات الخضراء ، أو المفتوحة .

وقال بدوي ، إنَّ هذا العدد ، كافٍ لمنع حدوث أي تكدس للمياه في الشوارع ، مشيرًا إلى وجود مقاول ، لصيانة شبكات الصرف والمياه ، وهناك تحكم في كل شيء داخل المدينة ، استعدادًا لأي ظرف .

رئيس جهاز مدينة السادات ، المهندس علاء منيع ، أشار هو الآخر ، إلى التنسيق الجاري مع شركة الكهرباء ، وجهات الدفاع المدني ، وشركة المياه والصرف الصحي التابعة لمحافظة المنوفية ، للاستعداد التام لسقوط الأمطار .

وقال « منيع » ، في تصريحات صحفية عنه ، اليوم الإثنين ، إنَّه جرى إخطار جميع شركات المقاولات ، على أن تكون جميع المعدات جاهزة للاستخدام ، في أي وقت .

وأشار رئيس جهاز مدينة السادات ، إلى التأكد من صلاحية بالوعات الصرف ، والتنبيه على محطات الكهرباء ، بعدم قطع الخدمة ، إلا في الضرورة القصوى ، وإخطار جهاز المدينة بذلك .

واختتم منيع ، بأن الجهاز على أتم استعداد ، لتقديم أي مساعدة للمدن المجاورة ، حال حدوث أي أزمة ، نتيجة مياه الأمطار .