استعدادات «المدن الجديدة» لـ«موجة جديدة من الأمطار».. «الكل جاهز»

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موجة جديدة من الطقس السيئ، تعيشها مصر هذه الأيام ، دفعت أجهزة المدن الجديدة ، إلى رفع حالة « الطوارئ القصوى » لمدة الأيام الثلاثة المقبلة ، وذلك على خلفية إعلان هيئة الأرصاد الجويّة ، عن حالة من « عدم الاستقرار » ، سوف تعيشها مصر ، ومن أجل تجنب تكرار هذه الأحداث ، التي وقعت في القاهرة الجديدة ، من تراكم للأمطار في عدد من المناطق ، أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بالسكان وممتلكاتهم .

رئيس هيئة الأرصاد الجوية ، الدكتور أحمد عبد العال ، أشار إلى أنَّ البلاد ، سوف تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة ، إضافة إلى نشاط في الرياح وأمطار ، تبدأ في الجانب الغربي من البلاد ، مساء أمس الأحد ، وتمتد إلى داخل البلاد والقاهرة ، اعتبارًا من اليوم الإثنين .

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ولفت « عبد العال » ، إلى أنَّ هذه الأجواء ، قد تصل إلى حد السيول ، على وسط وجنوب سيناء ، وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد .

وفي بيان لهيئة الأرصاد الجويّة ، توقع رئيس الهيئة ، أن الأمطار التي سوف تهطل على محافظة القاهرة ، لن تكون على نفس درجة قوة الموجة الأخيرة ، غير إنَّه سيكون هناك موجة من البرق والرعد .

مصر شهدت خلال الأيام الماضية ، حالة من الطقس السيئ ، وغرفت أرقى مناطق القاهرة الكبرى ، وهي : « منطقة القاهرة الجديدة والتجمع الخامس » ، بعدما غمرت مياه الأمطار الشوارع .

وأعقب ذلك ، اعتذارًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ورئيس الوزراء المهندس ، شريف إسماعيل ، فيما تقدم أعضاء مجلس النواب ، بعدد من طلبات الإطاحة ، وأحالت هيئة الرقابة الإدارية ، عددًا من المسؤولين إلى التحقيق .

وفيما يخص المدن الجديدة ، فاتخذت عددًا من الإجراءات ، تمثلت في إلغاء إجازات كل العاملين ، والتنسيق مع شركات الكهرباء ، لعدم انقطاع التيار ، غير في الضرورة القصوى ، ومتابعة عمل بالوعات الصرف لتصريف الأمطار .

رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر ، المهندس عصام بدوي ، أعلن أنه أصدر منشورًا ، لإدارة التشغيل والصيانة والنظافة والتنمية ، داخل الجهاز ، للاستعداد التام في حالة سقوط أي أمطار ، وكذلك التعامل معها بكل الوسائل الممكنة ، طوال الـ24 ساعة .

وأضاف « بدوي » ، في تصريحات صحفيّة عنه ، اليوم الإثنين ، أنَّه تمَّ مراجعة عمل مولدات الكهرباء ، في محطات الصرف والمياه ، استعدادًا لأي سيول .

وأوضح كذلك ، أن أعمال الصيانة تسير بشكل دوري ، دون انتظار الأمطار والسيول ، كما أن الجهاز استفاد بما حدث في المدينة ، منذ عامين .

رئيس جهاز مدينة الشروق ، المهندس شريف مجدي ، قال كذلك ، إنَّ الإدارات المختلفة في الجهاز ، تعمل منذ فترة ، على الاستعداد لمياه الأمطار والسيول ، وأي ظروف طارئة .

وأشار بدوي ، إلى تطهير بعض بالوعات شبكة الصرف ، إضافة إلى إصدار أوامر بتنفيذ بعض البالوعات الإضافية ، حتى تكون المدينة بكل مناطقها ، مستعدة لأي سيول متوقعة في أي وقت ، وليس اليومين المقبلين فقط .

وتابع رئيس مدينة الشروق ، في تصريحات صحفية عنه ، اليوم الإثنين ، أن هناك تجهيزًا لكل المعدات في المدينة ، وتوجد 6 شفاطات و20 طلمبة لشفط المياه ، يتم توجيههم إلى المسطحات الخضراء ، أو المفتوحة .

وقال بدوي ، إنَّ هذا العدد ، كافٍ لمنع حدوث أي تكدس للمياه في الشوارع ، مشيرًا إلى وجود مقاول ، لصيانة شبكات الصرف والمياه ، وهناك تحكم في كل شيء داخل المدينة ، استعدادًا لأي ظرف .

رئيس جهاز مدينة السادات ، المهندس علاء منيع ، أشار هو الآخر ، إلى التنسيق الجاري مع شركة الكهرباء ، وجهات الدفاع المدني ، وشركة المياه والصرف الصحي التابعة لمحافظة المنوفية ، للاستعداد التام لسقوط الأمطار .

وقال « منيع » ، في تصريحات صحفية عنه ، اليوم الإثنين ، إنَّه جرى إخطار جميع شركات المقاولات ، على أن تكون جميع المعدات جاهزة للاستخدام ، في أي وقت .

وأشار رئيس جهاز مدينة السادات ، إلى التأكد من صلاحية بالوعات الصرف ، والتنبيه على محطات الكهرباء ، بعدم قطع الخدمة ، إلا في الضرورة القصوى ، وإخطار جهاز المدينة بذلك .

واختتم منيع ، بأن الجهاز على أتم استعداد ، لتقديم أي مساعدة للمدن المجاورة ، حال حدوث أي أزمة ، نتيجة مياه الأمطار .