بسبب سوء الأحوال الجوية.. شريف إسماعيل يوجه باستمرار الجولات الميدانية للمحافظين

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تابع موقع مصر 365 قيام رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل بزيارة غرفة العمليات التابعة إلى مركز دعم اتخاذ القرار التابع إلى مجلس الوزراء وقد رافقه في الزيارة وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي ورئيس هيئة الأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبدالعال من أجل متابعة التجهيزات التي تتم على أرض الواقع في المحافظات المصرية من أجل التعامل مع الأحوال الجوية.

وقد تضمن زيارة رئيس مجلس الوزراء اطلاعه على التقارير عن أنباء الأرصاد الجوية التي تتوقع سقوط أمطار رعدية بصورة غزيرة في بعض من محافظات جمهورية مصر العربية، وقد قام المهندس شريف إسماعيل بإجراء بعض من الاتصالات من خلال “شبكة الفيديو كونفرانس” إلى عدد من المحافظين من أجل الاطمئنان على حالة التجهيزات ورفع حالة الطوارئ في بعض من المحافظات من أجل التعامل السريع في حالة سقوط الأمطار بصورة غزيرة.

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وقد وجه المهندس شريف إسماعيل على ضرورة استمرار جميع الجولات الميدانية من قبل المحافظين من أجل اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة والخاصة في محافظة البحر الأحمر وكذلك محافظة جنوب وشمال سيناء، ودول قنا، وأسيوط، ومحافظة سوهاج كذلك محافظة السويس من أجل تفادي أي تداعيات لسوء الأحوال الجوية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة المراجعة الدورية للبنية التحتية والعمل على تقييم قدراتها الاستيعابية وما يصاحبها من إجراءات للصيانات اللازمة على مستوى جمهورية مصر العربية، وقد قام المهندس شريف إسماعيل بمتابعة بعض من الصور عبر الأقمار الصناعية عن وجود تجمعات للسحب في بعض من مناطق شرق وجنوب الدولة المصرية من أجل الاطمئنان على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإحاطة جميع المواطنين بتقلبات الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية.

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