تحذير شديد اللهجة من وزارة الأوقاف للأئمة والخطباء

Advertisements

تابع موقع مصر 365 إطلاق رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف الشيخ جابر طايع تحذير شديد اللهجة على جميع الخطباء والأئمة وشدد على عدم ذكر أي من الأشخاص أو مؤسسات تحت أي مسمى سواء كان مدحاً أو قدحاً على المنابر أو من خلال الدروس الدينية.

وقد أعلن الشيخ جابر طايع من خلال تحذيره أنه هذا الإجراء يأتي في إطار العمل على تخليص المساجد من أي استخدام حزبي أو شخصي لصالح أي من المؤسسات أو أي من الأشخاص تخليصاً لرسالتها الدعوية الدينية لتكون بعيدة كل البعد عن الجدل خالصة لوجه الله جل وعلا.

Advertisements

أقرا المزيد تكليف سيد محروس بإدارة هيئة الأوقاف لحين تعيين رئيس مجلس إدارة