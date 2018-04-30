جنايات القاهرة تستمع لشهادة مدير مباحث أمن الدولة الأسبق بقضية اقتحام الحدود

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تابع موقع مصر 365 مواصلة محكمة جنايات القاهرة تحت رئاسة المستشار “محمد شيرين فهمي” محاكمة الرئيس المصري المعزول السابق محمد مرسي عيسى العياط وآخرين على ذمة القضية المعروفة باقتحام الحدود الشرقية والسجون والتعدي على المنشآت الشرطية في فترة ثورة الخامس والعشرين من شهر يناير لعام 2011، وتعد الجلسة مخصصة من أجل سماع الشهود.

وقد أعلن مدير مباحث أمن الدولة اللواء “عبداللطيف الهادي” إن المعلومات وكذلك التحريات الأمنية قد أكدت على قيام قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالاستعانة مع حركة حماس وكذلك حزب الله إلى جانب الاستعانة بعناصر إيرانية من أجل تدريب عناصر لهم المشاركة في تنفيذ المخطط بسبب خبراتهم العسكرية، وبسبب وجود الإمكانيات لديهم لتنفيذ تلك العمليات.

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وأضاف أنه يتم تدريب العناصر من الناحية العسكرية التي تقوم بجميع الجرائم والواقع في محافظات شمال سيناء وكذلك في قطاع غزة تحت إشراف من كتائب عز الدين القسام بالتعاون مع الحرس الثوري القائم في الدولة الإيرانية إلى جانب عناصر من حزب الله في لبنان لخبراتهم العسكرية.

وأكد أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين كانت على إطلاع تام وكامل لجميع المراحل والتفاصيل التي يتم بها المخطط ومطلعة على النتائج وتطورات الأحداث، وأكد أنه قد تم رصد أعضاء تابعين على هيئة مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين والذين قد عقدوا عدد من الاجتماعات خلال عام 2010 وذلك بالاتفاق على تنفيذ المخطط المشار إليه.

وأكد أن من بين أعضاء هيئة مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين كلاً من محم رشاد بيومي، ومحمد بديع، وسيد محمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني، ومحمد مرسى، وعصام العريان وكذلك محيي الدين حامد والذي قد تم وضعهم خطة تمكنهم من تحقيق جميع أهدافهم.

وأشار أن من الخطة التي قد تم وضعها تسيير مظاهرات سلمية بدعوى الإصلاح الديمقراطي للجماهير من أجل الانتقال إلى مرحلة أخرى من إشاعة الفوضى في البلاد، وقد تم رصد تنسيق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وكذلك القيادات العسكرية مع حزب الله ومع الدولة الإيرانية للتطلع بالدور العسكري داخل الدولة المصرية بالتعاون مع العناصر الجهادية والتكفيرية وذلك من أجل تحرير ذويهم من السجون.

وقد أضاف أن العناصر التابعة لمخطط الإخوان المسلمين قد اتضحت من خلال المعلومات والتحريات الأمنية والتي تتمثل في سعي أمريكا إلى هدم الأنظمة الإقليمية القائمة في المنطقة العربية والعمل على إذابة جميع الأنظمة الجديدة تحت مسمى “الشرق الأوسط الكبير” على أن يتم تقسيم جمهورية مصر العربية على أساس عرقي وديني ومذهبي.

وقد شدد على سعي المخطط الإخوان من أجل العمل على إشاعة القلاقل والفوضى داخل الدولة المصرية وهدم جميع المؤسسات والرموز الوطنية حتى يسهل تحقيق مصالح إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية باستقطاع الأراضي المصرية القائمة في شبه جزيرة سيناء المصرية والعمل على توطين الفلسطينيين فيها بقطاع غزة.

وأضاف أن مصالح الدولة التركية قد تحقق من خلال ذلك المخطط من أجل إعادة الخلافة العثمانية في المنطقة على أن تكونها نواتها داخل الأراضي المصرية، وقد أتضح هذا التنسيق والتعاون في المحادثات التي تمت خلال الفترة من الحادي والعشرين من شهر يناير لعام 2011 وحتى السادس والعشرين من شهر يناير لعام 2011.

وتأتي هنا إعادة المحاكمة بعد أن ألغت محكمة النقض خلال شهر نوفمبر السابق لعام 2017 الأحكام القضائية الصادرة من محكمة الجنايات بإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسى عيسى العياط والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبة رشاد البيومي وعضو مكتب الإرشاد محيي حامد، ورئيس مجلس الشعب المنحل محمد سعد الكتاتني، وعصام العريان، ومعاقبة عشرين متهم آخرين بالسجن المؤبد، تم إصدار القرار بإعادة المحاكمة من جديد.

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