المرور يعيد فتح الطريق الصحراوي والداخلة بعد انخفاض حركة الرياح

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تابع موقع مصر 365 إعلان الإدارة العامة للمرور عن قيام غرفة العمليات وإدارات المرور المختلفة بمتابعة رصد الحالة المرورية بعد حالة الطقس السيئة التي تمر بها البلاد على الطرق والمحاور، وقد قامت إدارة المرور برصد رياح محملة بالأتربة ينتج عنها انعدام الرؤية بوضوح على بعض المحاور والطرق الرئيسية.

وقد أعلنت الإدارة العامة للمرور في بيان صادر عن مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للمرور اللواء عصمت الأشقر والذي وجه بإغلاق طرق باريس في اتجاه الأقصر والعوينات، كما تم إغلاق بغداد في اتجاه محافظة الأقصر.

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وقد أعلنت هيئة المرور عن متابعة قيادات الطرق على إعادة فتح الطرق على الطريق الصحراوي الشرقي في محافظة قنا والأقصر والداخلة في اتجاه الفرافرة والخارجة في اتجاه محافظة أسيوط، وقد أشارت أنه قد تم غلق الطرق في إطار حرص الهيئة على سلامة جموع المواطنين في العاصفة الترابية التي تجتاح البلاد في الفترة الحالية.

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