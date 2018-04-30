موسكو تستعد للجنة الاقتصادية المصرية الروسية لتعزيز التعاون

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تستعد العاصمة الروسية موسكو ، لاستقبال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الروسية المشتركة ، في النصف الثاني من مايو المقبل ، من أجل إبرام اتفاقات ، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك ، خاصة في مجالات الصناعة والزراعة والجمارك ، إضافة إلى بناء المنطقة الصناعية الروسية في مصر .

وزاد حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا ، حسب ما قال طارق قابيل ، وزير التجارة والصناعة : « بنسبة 55 % ، في الربع الأول من العام ، بالغا 1.334 بليون دولار ، وذلك في مقابل 862 مليون دولار ، في الفترة ذاتها من العام الماضي » .

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وعرض وزير التجارة والصناعة ، خلال استقباله وفدا روسيا ، برئاسة محافظ منطقة سفيردلوفسك الروسية ، إيفجني كويفاشيف ، ملف استضافة روسيا ، معرض « إكسبو 2025 » ، في مدينة يكاترينبرج الروسية ، وذلك في حضور نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي ، جورجي كالامانوف .

وأوضح وزير التجارة والصناعة ، أن الحكومة المصرية ، سوف تدرس الملف الروسي ، بعناية ، كما تتابع عن كثب ، التطورات العالمية في شأن المعرض قبل التصويت النهائي ، الذي يعقد هذا العام في باريس ، للاختيار بين 4 دول مرشحة ، هي ، « روسيا ، اليابان ، فرنسا ، وأذربيجان » .

وأكد نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي ، حرص بلاده ، على دعم مصر ، لملف استضافة روسيا ، لمعرض « إكسبو 2025 » .

ووجه كالامانوف ، دعوة إلى وزير التجارة والصناعة ، للمشاركة في « منتدى التصنيع الدولي » بروسيا ، العام المقبل ، والتي تستضيف في 9 يوليو المقبل ، معرض « إنابروم » ، بمشاركة دولية واسعة .

وأعلن كويفاشيف ، أن روسيا تبذل جهودا لاستكمال الإعدادات اللازمة ، من أجل استضافة معرض « إكسبو 2025 » ، خاصة أنها تنافس 3 دول كبيرة متقدمة لاستضافته » ، موضحا أن عنوان المعرض « الإنتاج الرقمي ، ابتكارات أفضل للأجيال المقبلة » .

وأشار إلى أن مساحة المعرض ، 1321.5 فدان ، بحيث يكون أكبر المعارض المقامة في التاريخ ، على أن يضم 103 أجنحة ، وذلك بمشاركة 140 دولة ، ويتضمن برامج دعم خاصة للدول النامية ، على أنتتحمل روسيا ، تكلفة فعاليات المعرض ، والخدمات الاستشارية » .

ولم يغفل كويفاشيف ، أن المنشآت الخاصة بالمعرض ، سوف تُستغل لتصبح مراكز للتطوير التكنولوجي ، بحيث يصبح الجناح الخاص بكل دولة ، ملحقيات سياسية وتجارية وثقافية لها » .

وتشارك روسيا في المعرض العالمي ، منذ العام 1851 ، إلا أنها وعلى مدى هذه الأعوام الطويلة ، لم تستضف فعالياته ، وتحرص الحكومة الروسية ، على توفير كل مقومات النجاح في الاستضافة ، في ظل توافر الأهداف لتحويل مدينة يكاترينبرج ، إلى عاصمة المستقبل .

وكان وزير التجارة والصناعة ، كشف عن أن الصادرات المصرية غير البترولية ، « سجلت 6.3 بليون دولار ، في الربع الأول من السنة ، في مقابل 5.5 بليون دولار ، في الفترة ذاتها من العام 2017 ، بنمو 15 % ».

واعتبر المهندس طارق قابيل ، أن الزيادة في الصادرات ، ساهمت في ارتفاع حجم التجارة الخارجية خلال تلك الفترة ، بنحو 9 % ، لتصل إلى 21.2 بليون دولار ، في مقابل 19.5 بليون دولار ، كما تحسّن عجز الميزان التجاري في شكل ملحوظ ليبلغ 2 % » .

وفي السياق ذاته ، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، إسماعيل جابر ، أن أهم الأسواق التي استقبلت الصادرات المصرية ، في الربع الأول من العام ، تمثل 9 دول فقط ، ترتبط معها مصر باتفاقات دولية ، مثل « كوميسا » و « أغادير » ، ودول مجلس التعاون الخليجي ، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي .

وزاد جابر ، قائلا إن أسواق هذه الدول ، استقبلت صادرات مصرية بقيمة 3.2 بليون دولار ، وذلك مقارنة بـ2.7 بليون دولار ، في الفترة ذاتها من العام الماضي ، بنسبة نمو قدرها 8.5 % » .

ولفت رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، إلى أن السياسات التي انتهجتها وزارة التجارة والصناعة ، لترشيد الواردات وإحلال المنتجات المحلية مكان المستوردة ، أدت إلى انخفاض ملموس في الواردات ، من بريطانيا وإيطاليا والإمارات ، بنسبة 27 % .