«الأرصاد» للمواطنين: العاصفة قد تقتلكم.. استخدموا «كمامة» للنجاة

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نصح الدكتور أحمد عبدالعال ، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، المواطنين ، بشأن التعامل مع العواصف الترابية ، المقرر أن تشهدها البلاد اليوم ، قائلا : « لا بد من وضع كمامة ، لتغطية الفم والأنف » .

وأضاف الدكتور أحمد عبد العال ، خلال لقائه في برنامج « على مسؤوليتي » ، المذاع على قناة « صدى البلد » الفضائية ، مع الإعلامي أحمد موسى : « الكمامة مهمة للغاية ، وإن لم تتوفر ، فعلى الشخص أن يضع يده على فمه وأنفه ، تجنبا لدخول الأتربة إلى رئتيه » .

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وتابع رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، قائلا : « يجب أن يغمض الشخص عينيه ، ويغلق فمه وأنفه ، وينحني بوجهه للأرض ، كي يبتعد عن العاصفة » ، محذرا من أن استنشاق الأتربة ، قد يؤدي للوفاة ، ومؤكدا أن مرورها ، لن يستغرق أكثر من نصف دقيقة .