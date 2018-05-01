الحكومة ترصد 100 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية: نجاهد لتوفير التمويل

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أعلن المهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء ، مساء أمس الإثنين ، تفعيل غرفة الطوارئ في مركز المعلومات ، التابع لمجلس الوزراء ، استعدادًا لمواجهة موجة الأمطار المتوقعة على مصر ، كما وجه المحافظين ، بالاستعداد لاستقبال موجة الأمطار .

وفي تصريحات خاصة للتليفزيون المصري ، بثها مساء أمس الإثنين ، أكد رئيس مجلس الوزراء ، أنه وجه المحافظين ، بالاستعداد ، عن طريق تجهيز عربات كسح المياه ، والأجهزة الخاصة بذلك ، إضافة إلى إعداد فرق الطوارئ ، الخاصة بالكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي ، وتمركز الوحدات في المواقع ، والتنسيق مع المحافظات المجاورة ، لتجاوز الموجة المقبلة ، من الأمطار .

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وأضاف المهندس شريف إسماعيل ، أنه أجرى اتصالا هاتفيا ، بالدكتور أحمد عماد الدين راضي ، وزير الصحة والسكان ، من أجل إعداد سيارات الإسعاف ، تحسبًا لأي حالات ، موضحا أنه حتى هذه اللحظة ، لا توجد أي مشكلات ، وهناك أمطار خفيفة في محافظتي بورسعيد ودمياط ، وجار تتبع السحب للتعامل مع أي طارئ .

ولفت رئيس مجلس الوزراء ، إلى أن البنية الأساسية في مصر، تعاني مشكلات عدة ، وجار التعامل معها ، وزاد : « الحكومة رصدت هذه المشكلات ، ونتعامل معها ونسعى لحلها في أقرب وقت ، سواء في مجالات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والطرق ، أو في غيرها » .

وأشار المهندس شريف إسماعيل ، إلى ضرورة وجود التمويل اللازم لحل هذه المشكلات ، وهو ما تسعى الحكومة جاهدة لتدبيره ، موضحا أن الحكومة رصدت استثمارات في البنية التحتية ، بـ100 مليار جنيه ، وذلك مقارنة بـ70 مليارا في العام الماضي ، إضافة إلى ما تبذله الشركات القابضة ، في تدبير التمويل .

وقال رئيس مجلس الوزراء ، إن الوقت عاملا مهما ، تسعى الحكومة لضغطه ، وحل المشكلات بصورة سريعة ، بما لا يؤثر على جودة الأعمال ، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، يوجه دائمًا بضغط البرامج الزمنية ، لتنفيذ المشروعات المختلفة ، في أقرب وقت .