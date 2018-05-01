الأرصاد الجوية: طقس غداً شديد الحرارة على جميع أنحاء الدولة المصرية

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تابع موقع مصر التصريحات التي أدلى بها خبراء هيئة الأرصاد الجوية حيث توقعوا أن يسود الغد الموافق يوم الأربعاء طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء داخل الأراضي المصرية مائل للحرارة على السواحل الشمالية خلال فترة النهار معتدل في فترة الليل.

وقد توقع خبراء الأرصاد أن تظهر على سماء البلاد غداً المتوسطة والمنخفضة والتي قد يصاحبها سقوط أمطار وخصوصاً على السواحل الشمالية الشرقية وتمتد إلى سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق محافظة سيناء وكذلك في جنوب الدولة المصرية.

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وقد توقع الخبراء أيضا أن يسود غدا رياح أغلبها جنوبية غربية إلى معتدلة يشتد نشاط الرياح على مناطق جنوب الصعيد وتكون الرياح محملة بالأتربة والرمال والتي قد إلى حد العاصفة، توقعوا بالنسبة إلى حالة البحار أن تكون حركة البحر الأبيض المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يصل ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح سطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة إلى حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون درجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظة القاهرة الصغرى 22 والعظمى 36، ووسط الدلتا الصغرى 22 والعظمى 36، ومحافظة الإسكندرية الصغرى 17 والعظمى 31، بلطيم العظمى 18 والعظمى 30، ومرسى مطروح الصغرى 16 والعظمي 28.

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