رئيس الوزراء يجرى اتصالاته الهاتفية مع 18 محافظ للتأكد من استعدادهم في مواجهة السيول والأمطار

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تابع رئيس مجلس الوزراء المهندس “شريف إسماعيل” من مقر غرفة عمليات مجلس الوزراء ب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الأوضاع التي تشهدها البلاد، ومتابعة لأهم الاستعدادات التي تعمل عليها محافظات مصر للتعامل مع حالة الطقس والتقلبات الجوية التي نوهت عنها هيئة الأرصاد الجوية خلال الأيام الماضية.

وأكد مصدر مسؤول برئاسة مجلس الوزراء أن المهندس “شريف إسماعيل” قد أجرى عدة إتصالات ل 18 محافظ لمتابعة الأحوال الجوية واستعدادات كل محافظة للتغيرات الجوية، وخطة كل محافظة في التعامل مع سقوط الأمطار.

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كما اطمئن “إسماعيل” على استعدادات المحافظات لاستقبال شهر رمضان الكريم، كما تابع استكمال معارض” أهلا رمضان ” في كل محافظة من محافظات الجمهورية،كما قام رئيس الوزراء بوقف رحلات البالون في الأقصر، وهذا بسبب سوء الأحوال الجوية بالبلاد.

ومن جهة أخرى أكد “أحمد عبد العال” الذي يشغل منصب رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة المرتفعة سوف تستمر حتى نهاية هذا الأسبوع، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة في القاهرة إلى 40 وفي محافظات الصعيد إلى 43 ، كما توقع أيضاً سقوط أمطار على القاهرة، وأكد أن درجات الحرارة مستقرة وأن هذه الاستعدادات هي لحماية الأرواح والممتلكات والاستثمارات بالدولة.

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