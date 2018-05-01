الحكومة عن «أزمة الطقس»: «عملنا اللي علينا»

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قال المهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء ، إن بعض محافظات مصر ، شهدت عواصف وأجواء ترابية ، وهو الأمر الذي استدعى وجود متابعة بشكل مستمر ، من الدكتور أحمد عبد العال ، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية .

وأضاف رئيس مجلس الوزراء ، في تصريحات صحفية عنه ، اليوم الثلاثاء ، على هامش وجوده ، في غرفة المتابعة والعمليات ، داخل مركز معلومات دعم واتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء ، أن الحكومة أدت دورها على أكمل وجه ، فيما يخص حالة الطقس ، وأنها مستمرة في رصد الحالة الجوية ، لمتابعة أي جديد في حالة الطقس .

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وفي سياق مختلف ، وجه المهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء ، التهنئة لعمال مصر ، في يوم الاحتفال بعيد العمال ، قائلا لهم : « كل سنة وعمال مصر طيبين ، والشعب المصري طيب ، المرحلة المقبلة مرحلة بناء ، وسوف تشهد مسؤولية كبيرة على عمال مصر ، حسب ما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية » .

وأوضح رئيس مجلس الوزراء ، أن هناك مشروعات عملاقة في الفترة المقبلة ، تتطلب من الجميع أن يتكاتف ، لافتا إلى أنه ناقش مع المحافظين ، التجهيزات والاستعدادات للطقس ، وذلك بالتزامن مع استعدادات شهر رمضان الكريم .