السيسي يستقبل رئيس جمهورية قبرص: نقدر موقف بلادكم تجاه مصر

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الثلاثاء ، الرئيس القبرص ، نيكوس أنستاسيادس ، والوفد المرافق له ، وذلك بحضور السفير سامح شكري ، وزير الخارجية ، وعباس كامل ، القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة ، إضافة إلى سفير قبرص في القاهرة .

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السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، أكد في بيان صادر عن الرئاسة ، اليوم الثلاثاء ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رحب بنظيره القبرصي ، كما أشاد بالتطور الكبير في العلاقات الثنائية المتميزة ، بين جمهوريتي مصر وقبرص ، وحرص الدولتين على دفعها لآفاق أعلى .

وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بحرص الرئيس القبرصي ، على المشاركة في فعاليات « أسبوع العودة للجذور » ، و الذي يعكس عمق الروابط التاريخية ، بين شعوب مصر وقبرص واليونان ، كما أعرب سيادته ، عن تقديره لمواقف جمهورية قبرص إزاء مصر ، سواء على المستوى الثنائي ، أو في إطار الاتحاد الأوروبي ، والتي تعكس قوة العلاقات التاريخية ، الممتدة بين مصر وقبرص .

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، أن الرئيس القبرصي ، أعرب من جانبه ، عن سعادته بوجوده في مصر ، ومشاركته في أسبوع « إحياء جذور الجاليات القبرصية واليونانية في مصر » ، كما أكد اعتزازه ، بما يشهده التعاون الثنائي بين البلدين في الوقت الحالي ، من تقدم كبير .

وبحسب المتحدث باسم الرئاسة ، أكد الرئيس القبرصي ، حرص بلاده على مواصلة تطوير العلاقات مع مصر ، وتعزيزها ، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين .

وأوضح السفير بسام راضي ، أن المباحثات بين الرئيسين المصري والقبرصي ، تناولت كذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ، على الأصعدة كافة ، حيث أكد الرئيسان ، أهمية مواصلة تفعيل أطر التعاون الاقتصادي بين الدولتين ، وتطوير مجالات جديدة بينهما ، لتعزيز التبادل التجاري ، والاستثمارات المشتركة في البلدين ، سواء في الإطار الثنائي ، أو من خلال آلية التعاون الثلاثي ، التي تجمع مصر وقبرص واليونان .

وزاد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، أن اللقاء شهد بحث عدد من الملفات الإقليمية والدولية ، ذات الاهتمام المشترك ، وعلى رأسها جهود مكافحة الإرهاب ، وتطورات الأزمات في المنطقة ، فضلا عن مساعي إحياء عملية السلام ، بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ، وآخر المستجدات في القضية القبرصية .