رئيس الحكومة: ننسق مع الوزارات المعنية لتطوير الحرف اليدوية

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أكد المهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الأربعاء ، أن الحكومة تنسق مع الوزارات المعنية ، بهدف النهوض بالحرف اليدوية في مصر .

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الأربعاء ، على هامش افتتاحه معرض الحرف اليدوية ، قال رئيس مجلس الوزراء ، إن الإنتاج هذا العام ، يتميز بجودة إنتاج عالية ، كما وجه بضرورة تطوير مختلف المعارض ، من أجل إيجاد ما يعكس الحرف اليدوية المصرية ، حفاظا عليها ، لأنها تراث وطني .

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وأشاد المهندس شريف إسماعيل ، بأجنحة المعرض ، موجها الشكر لكل من شارك في تنظيم المعرض ، كما أعرب عن سعادته ، بتميز المعرض عن العام الماضي .

وخلال مؤتمر صحفي على هامش الافتتاح ، قال رئيس مجلس الوزراء ، إنه لاحظ تنوعا في مختلف المنتجات وتصميماتها ، معربا عن أمنياته ، بتنمية وتطوير المعارض بشكل دائم ، بهدف النهوض بالصناعة اليدوية المصرية ، التي تمثل التراث المصري الجميل .

وبشأن دعم الحكومة ، للصناعات الحرفية ، قال المهندس شريف إسماعيل ، إن هناك 18 معرضا للصناعات الحرفية ، إضافة إلى محاضرات تسويقية للمنتجات وجودتها ، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ، لافتا إلى أن الحكومة ، تستعين ببعض المدربين المصريين المتميزين ، كما أن هناك عدد من بروتوكولات التعاون ، في المجالات المختلفة .

وفي سياق متصل ، قال الدكتورة غادة والي ، وزيرة التضامن الاجتماعي ، إن الوزارة تقدم دعما وتمويلا للصناعات الحرفية ، حيث إن هناك أكثر من 18 معرضا ، لتسويق المنتجات الحرفية .

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي ، أن هناك 3 بروتوكولات ، الأول مع جمعية المصدرين المصريين ، وهو يهدف لتطوير منتجات المعرض والأسر المنتجة ، ومساعدتها في التسويق بالأسواق الخارجية والدولية ، لافتة إلى أن هناك مدربين ، من إيطاليا وألمانيا وفرنسا ، من أجل تطوير المعارض ، من خلال الدورات التدريبية .

وزادت الدكتورة غادة والي ، قائلة إن هناك منحة من الوزارة ، لتنظيم معارض في المحافظات ، حيث يتم افتتاح معرض في مرسى مطروح ، خلال شهر يوليو المقبل ، إضافة إلى معرض آخر ، في محافظة الإسكندرية ، بعنوان « ديارنا » ، ومعرض آخر في رأس البر ، خلال الأشهر القليلة المقبلة .

ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي ، إلى أن هناك دعما من بنك الإسكندرية ، للوزارة ، من أجل المساعدة ، في تسويق المنتجات ، في المعارض الخارجية ، وقيمتها مليوني جنيه ، من أجل تغطية تكلفة التسويق والمعارض .

وأكدت الدكتورة غادة والى ، أن البروتوكول الثالث مع شركة « أيادي » ، ومجمع الصناعات الحرفية في دمياط ، وجمعية المصدرين ، يهدف للتصدير والتأمين على العمالة الموسمية ، وتوعية العاملين ، وتقديم رعاية اجتماعية وفنية لهم ولأسرهم .

بدوره ، قال المهندس طارق قابيل ، وزير التجارة والصناعة ، إن الحكومة تعمل على زيادة نمو الصناعات الحرفية ، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ، وذلك من أجل التوسع ، في مشروعات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بالدعم المالي والمشتقات الحرفية .

ولفت وزير التجارة والصناعة ، إلى أن هناك 6 آلاف أسرة من المنتجين ، بدأ بعضهم التصدير للخارج ، كما أن هناك برنامج ، من أجل تشجيع الصناعات الصغيرة والحرفية ، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن ، عبر تكوين كيان ، قد يساعد الحرفيين ، على تصدير منتجاتهم للخارج .

وأكد المهندس طارق قابيل ، أن الوزارة بدأت تصدير المنتجات الوطنية لبعض الدول ، مثل إسبانيا ، موضحا أن الصناعات الحرفية اليدوية ، تعتمد على مهارة ، لا توجد في أماكن أخرى .

وكان المهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء ، افتتح صباح اليوم الأربعاء ، معرض التصميم والحرف اليدوية ، في دورته الأولى ، تحت شعار روعة التصميم وأصالة الحرفة « مصري » ، وذلك في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات ، بمدينة نصر ، من 2 وحتى 5 مايو الحالي .

حضر حفل الافتتاح ، الدكتورة غادة والي ، وزيرة التضامن الاجتماعي ، المهندس طارق قابيل ، وزير التجارة والصناعة ، الدكتورة إيناس عبد الدايم ، وزيرة الثقافة ، الدكتور يحيى راشد ، وزير السياحة ، اللواء أبو بكر الجندي ، وزير التنمية المحلية ، إضافة إلى محافظي دمياط والقاهرة ، ورئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث .

وشهد رئيس مجلس الوزراء ، فور وصوله إلى المعرض ، توقيع اتفاقات عدة ، في مجال دعم الحرف والصناعات اليدوية ، أولها بروتوكول تعاون مشترك ، بين وزارة التضامن ، ومحافظة دمياط ، وشركة مدينة دمياط للأثاث ، وجمعية المصدرين المصريين ، والخاص بتنظيم معرض متخصص ، في قطاع الأثاث بمدينة دمياط للأثاث ، لخدمة الورش والمصانع الموجودة في دمياط .

ويتضمن البروتوكول ، إعداد برامج تدريبية وتأهيلية ، من أجل تعزيز ثقافة المشاركة في التصدير ، وذلك في إطار خطة دعم صناعة الاثاث ، ومساندة خطواتها ، نحو زيادة التصدير للأسواق الخارجية ، إضافة إلى تعاون ، بين بنك الإسكندرية ، ووزارة التضامن الاجتماعي ، والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع ، بشأن تنظيم معارض ، داخل مصر ، للعاملين في مجال الحرف اليدوية ، من أجل عرض منتجاتهم والتسويق لها ، وذلك دعما للصناعات اليدوية ، التي يبلغ حجم العمالة بها ، نحو 25 ألف يد عاملة ، إضافة إلى إعداد كتالوج عالمي ، للحرف اليدوية وأصحابها ، للتسويق الخارجي لها .

وشمل الافتتاح أيضا ، توقيع بروتوكول تعاون ، بين وزارة التضامن الاجتماعي ، وجمعية المصدرين المصريين، بهدف دعم المشروعات متناهية الصغر ، وأصحاب هذه الحرف والأسر المنتجة ، من خلال تحويل أصحاب المشروعات متناهية الصغر ، من القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي ، وتصدير منتجاتهم للخارج ، وإشراك المشروعات في معارض خارجية دولية ، وتطوير التصميمات المحلية التراثية ، حتى الوصول للعالمية .

وبعد الانتهاء من توقيع بروتوكولات التعاون ، تفقد رئيس مجلس الوزراء ، أجنحة المعرض ، وشاهد المنتجات والمشغولات اليدوية المتنوعة ، كما استمع إلى شرح عنها ، من العارضين وأصحاب الحرف ، وأشاد بما يضمه المعرض ، من منتجات يدوية متقنة ، بما يعكس مهارة اليد المصرية وتميزها .

وأشاد المهندس شريف إسماعيل ، أيضا ، بالتصميمات المبتكرة للمنتجات ، التي تستلهم روح التراث ، وترضي في الوقت ذاته الذوق العصري ، كما أكد في الوقت ذاته ، حرص الحكومة على الحفاظ على الحرف اليدوية ، ومساندة أصحابها ، من خلال تنظيم معارض ، تتيح لهم فرص حقيقية ، لتطوير تصميماتهم وصناعاتهم التقليدية ، وإعدادهم للتحول إلى القطاع الرسمي ، وبحث آليات للتسويق الخارجي للمنتجات اليدوية ، التي تقدم للعالم صورة عن تراث مصر ، في صورة جمالية جاذبة .

ويشارك في المعرض ، 120 عارضا من حرف مختلفة ، بينها « الخيامية ، الكليم والسجاد ، المفروشات المنزلية والفخار ، والسيراميك ، والمنسوجات ، والجلود ، ووحدات الإضاءة والشموع ، الحلي والإكسسوارات ، والملابس التراثية » .