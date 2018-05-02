النيابة العامة تكشف سبب «حريق المتحف المصري الكبير».. وتتهم عاملين بالتقصير

منذ 17 دقيقة أخبار مصر
النيابة العامة تكشف سبب «حريق المتحف المصري الكبير».. وتتهم عاملين بالتقصير

أعلنت النيابة العامة ، اليوم الأربعاء ، أن معاينة موقع حريق المتحف المصري الكبير ، أوضحت أن الحريق اندلع ، في الواجهة الخلفية للمبنى .

وأضافت النيابة العامة ، في بيان منها ، اليوم الأربعاء ، أن الحريق شب ، بسبب تطاير شرر ، ناتج عن استخدام صاروخ كهربائي ، وجهاز لحام .

ووجهت النيابة العامة ، تهمتي « التقصير في العمل » و « الإضرار بالمال العام » ، لكهربائي وعامل لحام ، لتسببهما في حدوث الواقعة ، وهو ما أنكره العاملان ، مؤكدين أنهما والعمال الآخرين ، يستخدمون آلة تقطيع الحديد ، وآلة اللحام ، في أثناء العمل ، وأن درجات الحرارة العالية ، ساهمت في اندلاع الحريق ، بعد تطاير الشرر من الماكينات .