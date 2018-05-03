في 30 نقطة.. «مصر 365» يقدم كل ما يتعلق بنظام التعليم الجديد

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«مصر 365» ، تقدم لك كل التفاصيل الخاصة بنظام التعليم الجديد الذي أعلن عنه الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم ، منذ أيام ، وثار جدل كبير بشأنه ، هذا النظام للمراحل الأساسية كلها منذ مرحلة رياض الأطفال وحتى مرحلة الثانوية العامة .

أولا : مرحلة رياض الأطفال

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بالنسبة إلى مرحلة رياض الأطفال في النظام الجديد ، فهناك مناهج جديدة كليا ، إضافة إلى طريقة مبتكرة في التدريس .

* هذه المناهج تهدف إلى اعتياد الطفل منذ نعومة أظارفه على أن تحذف من ذهنه كل مل يتعلق بالحفظ والتلقين ، فضلا عن تكوين شخصية مبتكرة مفكرة طموحة ، وتستطيع هذه الشخصية حل كل المشكلات التي تواجهها ، والتفكير بشكل مبتكر ” خارج الصندوق ” ، إضافة إلى أن يكون الطفل أكثر انتماء لبلده واحتراما للآخر ، وإكسابه روح التعاون مع الجميع من حوله ، وهذا كله يتلخص في ” بناء الشخصية المصرية ” .

* هذا النظام الجديد الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم ، من المقرر أن يطبق على من من سوف يلتحق بصفوف ” كي جي 1 ” ، و ” كي جي 2 ” ، والصف الأول الابتدائي ، في شهر سبتمبر المقبل من العام الحالي ، أي أن تطبيقه سيقتصر على من لم يلتحق من الأطفال بالتعليم بعد .

* طريقة التدريس سوف تكون مختلفة وجديدة، بحيث يتم تدريب المعلمين خلال فصل الصيف على شقين، الأول يتعلق بالسلوكيات الجديدة المطلوبة من المعلمين لمسايرة هذا التطور الجديد في طريقة التدريس والتقرب من عقلية الطلاب، والشق الثاني يتعلق بتدريبهم على المناهج والمواد العلمية التي سوف يتم العمل من خلالها في نظام التعليم الجديد.

* أما في ما يتعلق بتقييم الطلاب في نظام التعليم الجديد ، فالامتحانات غير موجودة منذ الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الابتدائي ، وسيتم تقييم الطلاب في هذه المرحلة المهمة من خلال تطبيقات بسيطة لقياس المستويات العلمية لديهم ، إلى أن يتم كشف نقاط القوة والضعف عند كل طالب .

* وبداية من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي ، فالامتحانات في هذه المرحلى ستكون بطريقة مختلفة تماما ، تسير وفق التطور العلمي والتربوي لعقلية الطالب في هذه المرحلة ، غير إنها لن تتحكم في النجاح أو الرسوب بالمعنى الحرفي ، لأن هذه الامتحانات سوف تكون توصيفية بشكل أكثر ، وهذا يعني أنها سوف توصف التحصيل الدراسي لكل طالب ، وهذا لن يكون في صورة درجات ، بل في صورة تدفع التلميذ إلى المزيد من التفوق ، وليس تحفيزه حتى يصبح الأول على صفه أو مدرسته أو الأكثر حصولا على درجات ، فلا وجود للدرجات من الأصل ، إذ سيتم الاعتماد على نظام يسمى بـ” التقديرات الملونة “، وهي : ممتاز ، جيد جدا ، جيد ، مقبول ، ضعيف ” ، ولكل تقدير من هذه التقديرات لون مميز ، من أجل تحديد البرامج اللازمة لرفع مستوى الطالب خصوصا في برامج الهجائية والقرائية والحسابية .

* وبشأن طبيعة المواد التي سوف يدرسها الطلاب في المرحلة الابتدائية طبق النظام التعليمي الجديد ، فإنها تنقسم إلى قسمين ؛ الأول : مواد متصلة ببعضها البعض ، فمثلا سوف تكون هناك مادة تجمع ” اللغة العربية ” بالمفاهيم العلمية والمفاهيم الرياضية والمفاهيم الحياتية والفنية والمهارية ، وهذه المادة ستكون دروسها طبق القدرات العقلية للطلاب في كل مرحلة ، وبالنسبة للشق الثاني : فهي مواد منفصلة ، مثل اللغة الإنجليزية والتربية الدينية والأنشطة بكل أنواعها .

* لن تكون هناك مادة تختص بالعلوم ، ولا الرياضيات خلال صفوف المرحلة الابتدائية ، بل ستكون هناك مادة تشمل المفاهيم العلمية والرياضية والجغرافية البسيطة ، وتلك المفاهيم سوف يتم تدريسها باللغة العربية ، أما عندما يصل الطالب إلى مرحلة الإعدادية ، فسوف تكون هناك مادة تختص بالرياضيات وأخرى للعلوم ، تدرس باللغة الإنجليزية .

* الدراسة من المقرر أن تكون باللغة العربية في نظام التعليم الجديد ، منذ مرحلة ” رياض الأطفال ” وحتى انتهاء المرحلة الابتدائية ، وسوف يطبق هذا في المدارس الآتية : الحكومية العادية ، والتجريبية (لغات وعربي) والقومية .

* الكثير من أولياء أمور الطلاب يتخوف من هذه النقطة غير إن النظام التعليمي الجديد لا يعني غلق المدارس التجريبية لغات ، بل يعني أن هذه المدارس سوف تدرس كلها باللغة العربية خلال المرحلة الابتدائية ، بمعنى أن أي مدرسة حكومية سواء عادية أو تجريبية من المقرر أن تطبق نظاما واحدا من خلال مناهج واحدة بلغة تدريس واحدة ، وهي اللغة الأم للدولة ، اللغة العربية ، إضافة إلى تدريس اللغة الإنجليزية كمادة أساسية ، أي أن الطلاب سوف يدرسون لغة أجنبية .

* وزارة التربية والتعليم سمحت كذلك بتأجيل تطبيق هذا النظام الجديد في المدارس التجريبية للغات ، ليبدأ التطبيق في شهر سبتمبر من العام 2019 ، وليس في سبتمبر 2018 كبقية المدارس الحكومية ، حتى تكون هناك فرصة أمام ولي الأمر ليختار ؛ هل يدخل أولاده مدارس تجريبية أم لا ، لأن الدراسة بالنسبة للعلوم والرياضيات لن تكون باللغات ، بل باللغة العربية .

* كل ما سبق يعني أن المدارس الحكومية العادية من المقرر أن تطبق النظام الجديد باللغة العربية والمناهج الجديدة والتقييم الجديد خلال شهر سبتمبر المقبل ، والمدارس التجريبية الرسمية سواء التي تدرس باللغة العربية أو اللغات من المقرر أن تطبق نظام التعليم الجديد ، بالمناهج ، واللغة الأم ، وطريقة التقييم نفسها في سبتمبر من العام 2019 .

* هذا النظام الجديد من المقرر أن يطبق على الطلاب الجدد وليس هؤلاء الموجودين في المدارس حاليا ، أي الذين سوف يلتحقون بالمدرسة أول مرة ، أما الذين يدرسون حاليا بالفعل في أي صف دراسي ، فلا علاقة لهم بكل هذا ، فالمناهج لن تتغير ، واللغة التي يدرسون بها لن تتغير كذلك ، وطريقة الامتحانات أيضا لن تتغير ، وبالتالي أصبح على ولي الأمر الاختيار من العام المقبل قبل أن يقدم لابنه في مدارس تجريبية لغات ؛ وأنه لن يكون هناك دراسة باللغة الأجنبية ، كل شيء من المقرر أن يدرس باللغة العربية ، ما عدا مادة اللغة الإنجليزية ، مادة واحدة فقط سوف تدرس باللغة الإنجليزية ، وجميع المواد الأخرى والدراسة باللغة العربية .

* ووفق حديث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، فإن الدولة تريد توحيد اللغة في المدارس الحكومية جميعها من دون استثناء ، فلا يمكن تقوية نظام التعليم وزرع الانتماء في هؤلاء الطلاب دون تمكنهم من لغتهم الأم ، وهي اللغة العربية ، وهذا من صميم الأمن القومي وتحصين مستقبل أجيالها من خواء الوعي والانتماء .

* كل من يريد تعليم أولاده في مدارس لغات ، أصبح عليه أمر التقديم لهم في مدارس خاصة لغات أو دولية ، لأن كل المدارس الأخرى سيتم تعميم الدراسة فيها باللغة العربية ، لمن سوف يلتحقون بالتعليم ابتداء من العام بعد المقبل 2019 ، فلن تكون هناك مدارس تجريبية لغات باعتبارها حكومية مدعومة من الدولة ، وكل المدارس الحكومية من المقرر أن تدرس باللغة العربية .

* من المقرر أن يتم تطبيق النظام الجديد تصاعديا ، بمعنى أن العام القادم ” كي جي 1 ” و” كي جي 2 ” والصف الأول الابتدائي ، والعام بعد المقبل يأتي التطوير في الصف الثاني الابتدائي ، ثم العام الثالث يأتي التطوير في الصف الثالث الابتدائي ، إلى أن يتم الوصول للصف الثالث الثانوي ، ليتم تدمير المنظومة الحالية ، والعمل بمنظومة جديدة تماما في كل شيء .

ثانيا: الطلاب الموجودون في المدارس حاليا :

* هؤلاء الطلاب لن يخضعوا لنظام التعليم الجديد ، فهم سيدرسون المناهج نفسها والامتحانات نفسها حتى يصلوا إلى مرحلى الثانوية التراكمية .

* هؤلاء الطلاب من المقرر أن يتم تخفيض المناهج التي يدرسونها لتكون مناسبة لعدد أيام الدراسة الفعلية ، حتى لا تكون مملة وطويلة ومكدسة .

* الطلاب تحديدا ؛ من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي ، لا تغيير في أي شيء يخص نظام تعليمهم القديم ، أو الحالي بمعنى أصح .

ثالثا : نظام الثانوية العامة الجديد :

* من المقرر أن يطبق هذا النظام ابتداء من شهر سبتمبر المقبل في العام الحالي ، على من يلتحقون بالصف الأول الثانوي .

* من المقرر أن يبدأ تطبيق هذا النظام على طلاب الصف الثالث الإعدادي الموجودين في المدارس حاليا ، وهؤلاء هم يلتحقون بالصف الأول الثانوي العام المقبل .

* من المقرر أن يتم تسليم كل طالب جهاز ” تابلت ” مجانا ، يحوي المنهج ومن خلاله سوف يؤدي الطالب الامتحانات .

* من المقرر أن يتم توزيع الكتب مع ” التابلت ” في السنة الأولى التي يطبق خلالها النظام التعليمي الجديد ، حتى لا ينتقل بشكل مفاجئ من الورقي إلى الإلكتروني ، بحيث يكون هذا بشكل تدريجي .

* لا تغيير في مناهج نظام الثانوية العامة الجديد ، التغيير فحسب سيكون في طريقة التقييم والامتحانات .

* الامتحانات من المقرر أن تكون عبارة عن 12 امتحانا في 3 سنوات يختار منها الطالب أفضل 4 امتحانات في الدرجات الحاصل عليها .

* الامتحانات أيضا من المقرر أن تكون إلكترونية ، ويحلها الطالب من خلال جهاز ” تابلت ” ، ويتم تصحيحها أيضا بشكل إلكتروني .

* الامتحانات ستكون عبارة عن بنوك أسئلة يتم وضعها من خلال معلمي الثانوية وتخزينها وحمايتها لدى جهة سيادية .

* امتحانات الثانوية من المقرر أن تكون من خلال المدارس ولن تكون قومية ، بمعنى أن كل مدرسة تمتحن طلابها في توقيت يناسبها ، لكنها ملزمة بأن تكون أسئلة الامتحانات مرسلة إليها من بنك الأسئلة على الطلاب مباشرة من خلال التابلت ، وهو ما يمنع الغش والتسريب .

* الامتحانات لن تكون في صورة ” صح وخطأ ” و” اختر من بين الأقواس ” مثل الموجود حاليا ، بل من المقرر أن تكون مقالية تعتمد على الفكر والتحليل والإبداع وتقيس المهارات الفكرية والمعرفية للطالب .

* نظام الثانوية التراكمية سوف يضمن للطالب أكثر من فرصة للتعويض ، بحيث لا تكون أمامه فرصة واحدة مثل الثانوية العامة الحالية بأن يؤدي امتحانا واحدا في نهاية الصف الثالث الثانوي ويكون مصيره متوقفا على امتحان يؤديه مرة واحدة ، بل من المقرر أن تكون هناك أمامه أكثر من فرصة للتعويض من خلال 12 امتحانا .

رابعا: المعلم

* من المقرر تدريب كل معلمي مراجل رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي على نظام التعليم الجديد في مطلع الصيف المقبل ، أي قبل بداية العام الدراسي الجديد بنحو ثلاثة أشهر كاملة ، يتعرف خلالها المعلم على نوعية المناهج والمادة العلمية الجديدة ، إضافة إلى السلوكيات التربوية التي يحتاجها في تطبيق النظام التعليمي الجديد .

* المعلم في النظام التعليمي الجديد لن يكون مجرد ملقن أو محفظ للطلاب ، فهذه المناهج الجديدة لن تعتمد بأي حال من الأحوال على الحفظ والتلقين ، بقدر ما تعتمد على الفهم والابتكار والبحث ، بحيث يكون المعلم موجه للطلاب ويرشدهم إلى المعلومات السليمة ، إذا أرادوا البحث وتقصي المعرفة .

* أما في ما يتعلق بمعلمي المرحلة الثانوية ، فسوف يشملهم التدريب أيضا ، على استخدامات التكنولوجيا وطبيعة الامتحانات الجديدة والتصحيح وخلافه .