أبوالغيط لإثيوبيا: حسن النية في المفاوضات يبعد شبح الصراعات عن المنطقة

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دعا السفير أحمد أبو الغيط ، الأمين العام لجامعة الدول العربية ، إثيوبيا ، إلى إظهار الانفتاح الكافي ، في المحادثات المتعلقة ببناء وتشغيل سد النهضة ، مؤكدا أن الأمن العربي المائي ، كل لا يتجزأ ، ونسيج واحد لا تنفصم عراه .

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية ، إن مبادئ التفاوض بحسن النية ، والتشاركية والشفافية ، أمور كفيلة بإيجاد صيغٍ للتعاون ، واقتسام الموارد المائية ، بصورة تُبعد عن المنطقة ، شبح صراعات المياه ، التي تنبأ بها كثيرون من قبل .

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وخلال كلمته في المؤتمر العربي الثالث للمياه ، الذي عقد أمس الأربعاء ، في دولة الكويت ، قال السفير أحمد أبو الغيط : « لا يخفى عليكم جميعا ، ما تواجهه بعض دولنا العربية ، من تحديات لأمنها المائي ، نابعة من اشتراكها مع دول غير عربية ، في المجارى المائي ، وما يفرضه ذلك ، من أوضاع جيوسياسية صعبة ودقيقة ، خاصة وأن 80 % من المياه العربية ، تأتي من خارج العالم العربي » .

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية ، قائلا : « لا شك ، أن بعض التطورات الأخيرة ، تنطوي على ما يُثير الانزعاج الشديد والقلق ، وأتحدث هنا ، عن المفاوضات المُتعلقة ببناء سد النهضة الإثيوبي ، على النيل الأزرق ، الذي يُعد مصدرا لـ85% من المياه ، التي تعتمد عليها مصر ، وهي أكبر دولة عربية ، من حيث عدد السكان » .

وفي سياق متصل ، استقبل الرئيس الإثيوبي ، مولاتو تشوم ، نظيره الإسرائيلي ، رؤوفين ريفلين ، في القصر الوطني ، بالعاصمة الإثيوبية ، أديس أبابا ، أمس الأربعاء ، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية ، التي زادت ، أن الرئيس الإثيوبي ، ناقش مع رؤوفين ، عددا من القضايا ، خاصة في شرق إفريقيا ، فضلا عن بحث التعاون التنموي الثنائي. بين إسرائيل وإثيوبيا .

وقال الرئيس الإثيوبي ، إن بلاده وإسرائيل ، تشتركان في تاريخ وثقافة عميقة الجذور ، وزاد : « العلاقات ممتدة لأكثر من 2000 عام ، و زيارة الرئيس الإسرائيلي ، تعبير عن التزام شخصي منه ، بتعميق العلاقات الثنائية على المستويات كافة ، وهناك ضرورة ملحة ، لنقل العلاقات مع إسرائيل إلى مستوى أفضل » .

بدوره ، قال الرئيس الإسرائيلي ، إن تل أبيب ، تولي أهمية كبيرة للعلاقات ، مع أديس أبابا ، وتابع : « أنا هنا لتعميق علاقتنا معكم ، وللاستثمار في مستقبل أفضل » .

وتأتي زيارة الرئيس الإسرائيلي ، إلى أديس أبابا ، قبل وصول رئيس الوزراء الإثيوبي ، أبيي أحمد ، إلى العاصمة السودانية ، الخرطوم ، مساء أمس الأربعاء ، في زيارة رسمية تستغرق يومين .