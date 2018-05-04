رئيس الوزراء يتابع تداعيات حريق مصنع سكر كوم أمبو

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تابع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، مستجدات واقعة الحريق الذي شب أمس الأربعاء، في باﻻت مصاصة القصب المنتشرة على مساحة أكثر من 30 فدانا بمصنع سكر كوم امبو التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقال البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، أن المهندس “شريف إسماعيل” تلقي تقارير بشأن المستجدات والتى كان آخرها أستمرار فرق مكافحة الحرائق التابعة لكل من محافظتي الأقصر وأسوان والقوات المسلحة، جهودها المضنية طوال فترة الليل للتعامل مع الحريق من الخارج للداخل حتى تمكنت الفرق من السيطرة عليه، واستمرت صباح اليوم طائرات إطفاء القوات المسلحة في مساندة جهود الحماية المدنية.

وأوضح البيان إلى أن فرق مكافحة الحرائق أستمرت فى مواصلة جهودها لاستكمال أعمال التبريد، على أن تقوم قوات الحماية المدنية الوقوف على ملابسات الحادث وتقييم الموقف خلال اليوم.

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