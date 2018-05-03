قطع المياه عن بعض المناطق غدًا الجمعة بالقاهرة للصيانة

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أعلنت شركة المياه للشرب التابعة لمحافظة القاهرة أنه سيتم قطع الماء عن بعض المناطق، وذلك بسبب قيام شركة المياه بعمل بعض الإصلاحات والصيانة باللوحات الكهربائية في محطة مياه المرج، على أن تبدأ الشركة في قطع المياه ابتداءً من الساعة 11 مساءًا يوم الجمعة الموافق 4 من مايو 2018، وحتى الساعة أربعة فجرًا يوم السبت 5 من مايو 2018.

المناطق التي ستنقطع عنها المياه غدًا:-

المرج الغربية والشرقية – عزبة النخل – شارع عين شمس – ومنطقة البركة- ومدينة السلام (أبو رجيلة و منشية السد العالي ومنشية العروبة وتقسيم أبو العز ومنطقة أطلس ومنطقة النيل ومنطقة اسبيكو)”.

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وتهيب شركة المياه بأصحاب المخابز والمواطنين والمستشفيات بضرورة تدبير احتياجاتهم من الماء خلال فترة انقطاعها، وأكدت الشركة قيامها بتجهيز السيارات الخاصة بالمياه الصالحة للشرب، وجعلها متواجدة في جميع المناطق المتأثرة، وفي حالة احتياجها يرجى الاتصال برقم الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.