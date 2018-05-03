تعرف على مواعيد عمل نفقي الأزهر في شهر رمضان الكريم

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قرر محافظ القاهرة “المهندس/ عاطف عبدالحميد”، مد الفترة التي تخص عمل نفقي الأزهر في شهر رمضان الكريم، على أن يستمر العمل به من الساعة ستة صباحًا حتى الساعة 2 بعد منتصف الليل.

على أن يتم استمرار العمل به حتى الساعة 5 صباحًا خلال يوم الخميس ويوم الجمعة، نظرًا للازدحام المروري المتوقع خلال هذه الأيام على أن يتم غلق النفقين بعدها لممارسة أعمال النظافة والصيانة.

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وأكد المهندس عاطف عبد الحميد أنه سيتم غلق نفقي الأزهر قبل موعد الإفطار بـ10 دقائق، وسيتم فتحه بعد الإفطار بـ10 دقائق أيضًا، وذلك طول شهر رمضان الكريم، للتقليل من حوادث السيارات.