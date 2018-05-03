رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان يهاجم 3 وزراء بالحكومة

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هاجم رئيس لجنة الإسكان في البرلمان “النائب معتز محمود”، وزير الإسكان ووزير المالية، بسبب تخلفهم عن اجتماع اللجنة اليوم ” الخميس الموافق 3 من مايو”، وقال:( هذا الموقف مرفوض، ولن أقبل به).

وطالب النائب البرلماني “معتز محمود” بالاجتماع الخاص باللجنة اليوم، أن يتم تعليق الاجتماع حتى يحضر كلًا من وزير المالية، ووزير التخطيط ووزير الإسكان ووزير التنمية المحلية، ولجنتي الخطة والموازنة والإدارة المحلية بالأسبوع القادم، حتى يتم استكمال مناقشات الموازنة العامة لوزارة الإسكان.

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وشدد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان على أهمية حضور كل من الوزراء الذي تم ذكرهم في اجتماع لجنة الاسكان وقال: “أي وزير لا يهتم برؤساء ثلاث لجان بالبرلمان، ومن قبل الرؤساء لا يهتم بصحة المواطنين، يجب تقديم استقالته أفضل”.

وأعلن رئيس لجنة الاسكان “معتز محمود” عقده لاجتماع واسع مع وزراء التخطيط والمالية والإسكان ليتم مناقشة امكانية الزيادة من الاعتمادات المالية لمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وتغيب جميع الوزراء، ولكن وزيرة التخطيط فقط هي التي قامت بتقديم بلاغًا باعتذارها عن الحضور بناءً على التصريحات التي أدلاها رئيس لجنة الإسكان.