«انتعاشة جديدة».. 94% زيادة في السياحة الإيطالية إلى مصر

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تضاعفت أعداد السائحين القادمين من إيطاليا إلى مصر ، وذلك خلال الأشهر الأولى من العام 2018 ، إذ وصلت هذه الزيادة ، إلى نحو 94% ، وفقًا لما ذكرته صحيفة « لاستامبا » الإيطالية .

وقالت الصحيفة الإيطالية ، في تقرير نشرته اليوم الجمعة ، إنَّ ازدهار السياحة في مصر ، يعني ازدهار مصر اقتصاديًا ، مشيرة إلى أنَّ هذا الازدهار الاقتصادي ، ينعكس بشكل جيد على إيطاليا ، وعلى جميع دول البحر المتوسط الأخرى .

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وأشارت « لاستامبا » ، إلى أنَّ انتعاش السياحة في مصر أيضًا ، يستفيد منه المشغلون الاقتصاديون الإيطاليون ، عبر أشكال مختلفة ، من شركات الطيران الإيطالية ، التي تعتني بنقل المسافرين من وإلى مصر ، كذلك فإنَّ هناك شركات إيطالية ، تمتلك فنادق وقرى سياحية في مصر ، تستفيد أيضًا من انتعاش السياحة في مصر .

ولفتت الصحيفة الإيطالية ، إلى أنَّه خلال الشهرين الأولين من العام 2018 ، كانت هناك زيادة في أعداد السياح الإيطاليين في مصر ، بنسبة تقترب من 94% ، مقارنة بالعام الفائت 2017 .

الوافدون من السياح الإيطاليين ، في شهر يناير 2018 ، كان 15707 سائحين ، مقارنة مع 12471 سائحًا في يناير 2017 ، أي زيادة 25.9% ، وزاد أيضًا على 19241 في فبراير ، بينما في الشهر ذاته من العام 2017 ، كان 10922 ، أي زيادة بنسبة 76.2% .

وتخطط « إير كايرو » ، في ضوء هذه الأرقام ، أن يكون لديها أسطول من طائرات من طراز « إير باص A320 » ، وطائرة من طراز « بوينج 737-800 » ، من أجل زيادة عدد الطائرات إلى 15 طائرة ، بحلول العام 2020 .

وتزايد عدد الرحلات فى أوروبا وإيطاليا ، ووصلت حتى الآن إلى 67 رحلة أسبوعية مجدولة في أوروبا ، وتخطط للوصول إلى 85 رحلة ، بنهاية العام 2018 .

ومن بين الأهداف التي تخطط لها الشركة أيضًا ، ربط المدن الإيطالية ، ليس فقط بمدن « شرم الشيخ » و « مرسى علم » و « برج العرب » ، بل أيضا مع مدينتي « الأقصر » و « الغردقة » .

وأشارت صحيفة « لاسبتامبا » الإيطالية ، إلى أنَّ استعادة السياحة في مصر ، جاء نتيجة فتح طرق جوية جديدة ، وتعميم هذه الظاهرة في مصر خلال الفترة المقبلة ، سوف يجعل القطاع السياحي ينتعش بصورة أكبر .

وشركة « إير كايرو» ، كانت افتتحت في شهر أكتوبر الماضي ، رحلات جوية عديدة من المدن الإيطالية الرئيسية إلى البحر الأحمر ، « ميلانو » و« نابولي » و« باري » و« روما » ، ومن 29 أبريل ، فإيطاليا مرتبطة بعدة رحلات إلى مصر ، ليس فقط مع مدينة شرم الشيخ ، ولكن أيضًا مدن مرسى علم وبرج العرب ، على ساحل البحر المتوسط ، مع رحلة تشغيلها من ميلان مالبينسا .