كل ما تريد معرفته عن جهاز «النقل البري المحلي والدولي» الجديد

Advertisements

قال وزير النقل ، الدكتور هشام عرفات ، إنَّ جهاز « النقل البري المحلي والدولي » ، سوف يكون بديلا لجهاز النقل الحضري في القاهرة الكبرى ، وجهاز خدمات النقل البري ، للركاب والبضائع بين المحافظات .

وأضاف « عرفات » : « بمقتضى الجهاز الجديد ، سوف يتم إلغاء القرارين برقمي 348 و349 لسنة 2018 ، والخاصين بإنشاء جهاز النقل الحضري ، وتنظيم نقل البضائع ، وفكرة إنشاء جهاز النقل الحضري ، كانت في العام 2010 ، واليوم الدنيا تغيَّرت ، عما كان قبل 8 سنوات » .

Advertisements

وأشار وزير النقل ، في تصريحات صحفيّة عنه ، اليوم ، إلى أنَّ فكرة « جهاز النقل الحضري » ، كانت تعتمد في البداية ، على إيجاد جهاز يُنظِّم حركة النقل ، في محافظات القاهرة الكبرى ، بحيث يكون نموذجًا يطبق في القاهرة الكبرى ، ثم يتولى الجهاز الثاني ، تنظيم النقل في بقية المحافظات ، لكن بعد مرور ثمانية أعوام ، المسألة تغيّرت تمامًا ، وهناك ضرورة لوجود جهاز واحد ، ينظم أمر النقل في مختلف محافظات الجمهورية ، ويحقق التكامل بين جميع وسائل النقل .

وأوضح هشام عرفات ، أنَّ هذا الجهاز الجديد ، سوف يصبح مسؤولًا عن وضع السياسة العامة ، لجميع وسائل النقل المحليّة والدوليّة ، وكذلك مراقبة والإشراف على تنفيذ هذه السياسة ، وسيكون ممثلًا في تشكيل هذا الجهاز ، ممثلين عن وزارات : « الداخلية ، الاتصالات ، التموين ، والتنمية المحلية » ، على أن يرأسه وزير النقل .

وقال وزير النقل : « هذا الجهاز ، سوف يكون أول تطبيق ، لتوجه فصل الملكية عن الإدارة عن الصيانة ، كما سوف يضع السياسات العامة لتنظيم النقل ، على أن تتولى كل وزارة وكل جهة ، تنفيذ ما يخصها » .

« عرفات » أشار كذلك ، إلى أنَّ وزارة النقل ، انتهت من إعداد مشروع القانون ، الخاص بإنشاء الجهاز وصلاحياته ، وحصل على موافقة من مجلس الوزراء ، ومن المقرر إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته ؛ تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب ، لمراجعته وإقراره .

ولفت وزير النقل أيضا ، إلى أنَّ أهمية الجهاز الجديد ، تتمثل في قاعدة بيانات ، لجميع ناقلي الركاب والبضائع ، على مستوى الجمهورية ، إذ يستلزم إنشاء سجل قيد نقل ، يضم جميع الناقلين .

وقال هشام عرفات ، إنه من خلال إنشاء الجهاز الجديد للنقل ، لن يسمح لأحد بنقل بضائع أو ركاب ، من دون الحصول على ترخيص ، لافتا إلى أن من يخالف ذلك ، سوف يتعرض لعقوبات ، تصل إلى الحبس والغرامة .

وأشار وزير النقل ، إلى أن هذا الجهاز ، سوف يحقق التكامل بين جميع وسائل النقل ، في القاهرة والمحافظات ، على أن يكون معني بوضع السياسيات ، التي ترفع من مستوى الخدمة ، ويشرف على تنفيذها ، موضحًا أنَّ الجهاز ، سوف يكون معني أيضًا ، بحركة النقل عمومًا ، والوقت الذي تستغرقه كل حركة ، من حركات النقل ، بما سينعكس في النهاية ، على تحقيق التكامل بين وسائل النقل ، وتحسين الخدمة .

وأضاف عرفات ، أن وزارة النقل ، في انتظار انتهاء مجلس الدولة ، من مراجعة مشروع قانون إنشاء الجهاز ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء ، وإقرار قانونه من قبل مجلس النواب ، حتى يبدأ في ممارسة صلاحياته وأعماله .

وأشار هشام عرفات ، إلى أن الجهاز الجديد ، سوف يضع السياسات العامة ، وتتولى كل وزارة ، تنفيذ ما يخصها ، تحت إشراف هذا الجهاز ، بما يحقق التكامل بين وسائل النقل بجميع أنواعها ، مضيفًا أن هذا الجهاز ، سوف يساعد على إحكام السيطرة ، على جميع وسائل النقل ، سواء كان نقل بضائع أو نقل ركاب .