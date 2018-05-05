المرور تعلن عن إطلاق الملصق الإلكتروني قبل نهاية عام 2018

Advertisements

تابع موقع مصر 365 إعلان مدير إدارة نظم وتكنولوجيا المعلومات بالإدارة العامة للمرور اللواء خالد علي عن اعتزام وزارة الداخلية عن إطلاق الملصق المروري الإلكتروني RFID قبل نهاية العام الحالي 2018، بما يساعد إدارة حركة المرور بأكملها على متابعة الشارع المصري.

وأضاف “إن قطاع الشرطة المتخصصة يعمل في إطار جهوده من أجل وضع حلول للمشكلات والقضايا المتعلقة بالمرور والطرق، حيث تسعى جميع جهات الدولة المصرية من أجل تحقيق ذلك من خلال شبكة طرق آمنة سريعة تحمل تكنولوجيا حديثة متطورة”.

Advertisements

وأكد اللواء خالد علي أنه يتم خلال الوقت الراهن العمل على إجراء محطات الفحص الإلكتروني لجميع المركبات بطريقة متكاملة من أجل فحص المركبات والاطمئنان على جاهزيتها وسلامة جميع المركبات أثناء سيرها في الطرقات والشوارع، وأضاف إن وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار يولي قضايا المرور أهمية قصوى في مشروعات وزارة الداخلية خلال الفترة الراهنة.

أقرا ايضا.. أسعار السيارات الكهربائية الجديدة والمستعملة في مصر.