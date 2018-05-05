توقعات خبراء هيئة الأرصاد بشأن طقس غداً الأحد 6 مايو 2018

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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الأحد طقساً معتدلاً على السواحل الشمالية ويميل إلى الحرارة على محافظة القاهرة ومحافظات الوجه البحري، ويتوقع أيضا أن يسود طقس حار على جنوب سيناء ومناطق شمال الصعيد وشديد الحرارة على مناطق شمال الصعيد وجنوب سيناء، ويتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد خلال ساعات النهار لطيفاً في فترة المساء.

وتوقع الخبراء أيضا أن تسود السحب المنخفضة وكذلك السحب المتوسطة شمالاً ويصاحب تلك السحب سقوط أمطار على السواحل الشمالية وتمتد تلك السحب إلى بعض المناطق في محافظات الوجه البحري وكذلك مناطق جنوب سيناء.

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وتكون الرياح أغلبها شمالية شرقية إلى معتدلة ويشتد نشاط الرياح على جنوب البلاد وتكون تلك الرياح محملة بالأتربة والرمال التي قد تصل في بعض المناطق إلى حد العاصفة، أما بالنسبة إلى حالة البحر فقد توقع الخبراء أن تكون حالة البحر الأبيض المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين.

وتابع خبراء الأرصاد أن الرياح على البحر الأبيض المتوسط سوف تكون رياح سطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر سوف تكون مضطربة إلى معتدلة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، وحالة الرياح السطحية شمالية شرقية إلى رياح جنوبية شرقية.

وقد توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة المتوقعة غداً على محافظات جمهورية مصر العربية كالتالي محافظة القاهرة العظمى 32 والصغرى 19، ووسط الدلتا العظمى 32 والصغرى 19، ومحافظة الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20، وبلطيم العظمى 27 والصغرى 21.

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