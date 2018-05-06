تعليق ساخر من نجيب ساويرس وعمرو أديب على اعلان شاروخان لدبي

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سخر رجال الأعمال المصري نجيب ساويرس على تغريدة نائب رئيس دولة الإمارات العربية ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بشأن المبلغ الذي سوف يحصل عليه الفنان الهندي “شاروخان”.

ويجدر هنا الإشارة أن المبلغ الذي سوف يحصل عليه شاروخان مقابل إجراء إعلان عن مدينة دبي هو أربعة ونصف مليون دولار أمريكي، إلى جانب إقامته في برج العرب في الجناح الملكي إلى جانب تكلفة الطائرة التي سوف تقله إلى مدينة دبي بمبلغ خمسة وعشرين ألف دولار.

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وقد أعلن رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس معلقاً على تغريدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قائلاً “أنا مستعد لعمل حملات دعاية للسياحة إلى مصر”، وعلق أيضا الإعلامي الشهير عمرو أديب على تغريدته قائلاً “أنا مستعد أعمله بربع الثمن، وأنزل في أي مركز شباب”.

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