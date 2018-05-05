تطوير العشوائيات تنفي طرد أهالي مثلث ماسبيرو أو محاولة إخلاء المنطقة بشكل قسري

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تابع موقع مصر 365 إعلان المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية المهندس خالد صديق حول تطوير مثلث ماسبيرو، وأكد أن تطوير تلك المنطقة بالذات تعد من الصعوبات حيث أنها منطقة ذات ملكية خاصة تعود إلى شركات كبرى أو أصحاب أملاك صغيرة إلى جانب المستثمرين.

وجاء تصريحات المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية من خلال لقائه التليفزيوني من خلال برنامج “8 الصبح” والذي يتم إذاعته عبر القناة الفضائية “دي إم سي” صباح اليوم الموافق يوم السبت، وشدد على نفي أي خبر عن طرد الأهالي من مثلث ماسبيرو أو محاولة إخلاء المنطقة بشكل قسري وترحيل الأهالي منها.

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وقد أكد أن الجميع قد انتقل من منطقة مثلث ماسبيرو بالتراضي بعد أن حصلوا على تعويضات مناسبة لهم تبعاً لرغباتهم، وأضاف أن منطقة مثلث ماسبيرو تضمن ما يقارب من 4531 أسرة، منهم ما يقارب من 3020 أسرة قد طلبوا تعويض مادي يقدر بحوالي ستين ألف جنيه للغرفة الواحدة، وأربعين ألف جنيه يتم صرفها كدعم اجتماعي لفئة المستأجرين.

وأشار قائلاً ” أن الملاك في مثلث ماسبيرو تم إجراء التقييم العقاري لهم وفقًا لموقعهم”، وأكد أن الدولة لا تستثمر في مثلث ماسبيرو إطلاقًا، لكن أحد الشركات المصرية التي تتبع للشركة القابضة هي التي ستقوم بالاستثمار في تلك المنطقة.

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