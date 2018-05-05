انطلاق الاجتماع الفني بشأن سد النهضة بحضور وزراء ري مصر وإثيوبيا والسودان

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تابع موقع مصر 365 إعلان المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري الدكتور حسام الإمام اليوم الموافق السبت عن انطلاق فعاليات الاجتماع الفني من أجل مناقشة سد النهضة القائم في الدولة الأثيوبية بحضور وزراء الري منكل من إثيوبيا، والسودان وجمهورية مصر العربية في أديس أبابا.

وأوضح الدكتور حسام الإمام في مكالمة هاتفية له خلال برنامج الأخبار، والذي يتم إذاعته عبر القناة الفضائية “DMC” أن هذا الاجتماع سوف يعمل على تحريك المياه الراكدة، والعمل على دفع خطى المسار الفني والذي شهد تعثر بشكل واضح وكبير.

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وقد أكد أن اجتماع وزراء الري سوف يدل على انعكاس النية من جميع الأطراف المعنية في الدولة الثلاثة والعمل على عرض وجهات النظر المختلفة ومناقشتها في إطار احترام وجهات النظر لكل من الأطراف، وتمنى المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري على وجود نية التزام ونية جادة وأن تسفر فعاليات الاجتماع على ما سوف يتم تقديمه خلال الاجتماعي المقرر عقده خلال منتصف شهر مايو لعام 2018.

وأعلن عن أمنياته في أن يسفر الاجتماع على تحريك المياه الراكدة في مفاوضات سد النهضة المقام في الدولة الإثيوبية وأن يكون بالفعل هناك إجراءات يتم اتخاذها على أرض الواقع للوصول إلى التعاون المرجو والمنشود بين الدول الثلاث.

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