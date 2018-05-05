السلطات الروسية تحظر دخول 140 طن بطاطس مصرية إلى روسيا

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قررت هيئة الرقابة الروسية، منع دخول شحنة بطاطس مصرية تزن 140 طن، وذلك بعد أن وصلت ميناء نوفوروسيسك الروسي.

كما أكد مصدر مسؤول بالرقابة الروسية، أنه قد تم العثور على شحنة البطاطس في ميناء نوفوروسيسك البحري، بعد وصولها من مصر علي ظهر السفينة “آسياتيك آسلاند” وتم حجز الشحنة بالحجر الصحي، حتى إكتشف المسؤولين عن الإفراج عن شحنة البطاطس المصرية أن بداخلها حشرة فراشة البطاطس.

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كما أكد مصدر مسؤول أن فراشة البطاطس هي حشرة صغيرة من أنواع الفراشات، ويرجع أصلها إلى أمريكا الجنوبية، حيث تقوم يرقات الفراشة بالهجوم على محصول البطاطس، كما تعتبر من أخطر الحشرات التي تستهدف محصول البطاطس في الحقول وخلال عملية التخزين

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