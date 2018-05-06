تعرف على موعد أول أيام شهر رمضان 2018 فلكياًً

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اشارت الحسابات الفلكية أن موعد أول أيام شهر رمضان الكريم عام 2018-2019 فلكياً في البلاد العربية الكويت والإمارات، وقطر، وعمان ومصر في يوم الأربعاء 16 مايو 2018.

ويهل شهر رمضان على جميع الدول العربية والإسلامية بنسمات الرحمة والمغفرة، ويكون هدف المسلم الأول هو رضا الله عز وجل ، لما في هذا الشهر الفضيل من نفحات ربانية ، ولا ننسى أبداً فضل ليلة القدر في شهر رمضان الكريم، فهي الليلة التي أنزل فيها القرآن .

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كما أكدت الحسابات الفلكية أن في ال 15 من شهر مايو الجاري سوف يستطلع المعهد القومي للبحوث الفلكية الهلال ، وسوف يكون آخر أيام شهر شعبان 29 يوماً، ويكون أول أيام شهر رمضان 2018 فلكياً، في الإمارات والسعودية والكويت وقطر ومصر وعمان في الأربعاء الموافق 16 مايو 2018.

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