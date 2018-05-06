الأرصاد الجوية: طقس الاثنين يشهد نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة مع اضطراب الملاحة

Advertisements

جاءت تقارير هيئة الأرصاد الجوية لطقس غدا الاثنين تشير إلى توقعات الخبراء بنشاط الرياح المثيرة للأتربة والرمال على معظم أنحاء البلاد وخاصة منطقة الجنوب، حيث من المتوقع أن تصل في منطقة الجنوب إلى حد العاصفة، هذا وتعتبر منطقة خليج السويس والبحر المتوسط أيضا من أكثر المناطق المتوقع أن تنشط عليها الرياح.

وسوف يتسبب نشاط الرمال غدا في اضطراب الملاحة البحرية، كما من المتوقع أن تتكون السحب المتوسطة والمنخفضة على منطقة شرق وشمال البلاد وكذلك منطقة جنوب سيناء، والتي ستكون مصحوبة بسقوط الأمطار الخفيفة على تلك المناطق.

Advertisements

وطقس الغد سيكون معتدل بالنسبة للسواحل الشمالية بينما الوجه البحري والقاهرة وجنوبا حتى منطقة شمال الصعيد سيكون مائل للحرارة، أما منطقة جنوب الصعيد، سيكون الطقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار بارد خلال ساعات الليل.

أما بالنسبة للبحرين المتوسط والأحمر، فحالة البحر المتوسط ما بين الاعتدال والإضطراب، وارتفاع الموج يكون ما بين مترين وحتى مترين ونصف، أما اتجاه الرياح السطحية، سيكون شمالية غربية، والبحر الأحمر اليوم أيضا يكون ما بين الاعتدال والاضطراب، وارتفاع الموج يصل إلى ما بين المترين والمترين ونصف أيضا، بينما اتجاه الرياح السطحية شمالية غربية.

ونقدم لكم بيان بدرجاتالحرارة على بعض المدن والمحافظات المصرية:

وسط الدلتا: 17 29 القاهرة: 18 30 الإسكندرية: 17 24. مطروح: 18 23. بلطيم: 17 25. سيوة: 19 32 السلوم: 15 27. بورسعيد: 17 24. العريش: 18 25. دمياط: 18 24. رفح: 19 25. السويس: 19 31. الإسماعيلية: 19 31. رأس سدر: 21 30. نخل: 18 32. طابا: 22 26. نويبع: 23 29. الطور: 23 29. كاترين: 15 25. الغردقة: 24 34. شرم الشيخ: 25 33. الفيوم: 21 31. رسى علم: 22 33. بني سويف: 22 31. أسيوط: 22 32. المنيا: 22 32. سوهاج: 23 34. الأقصر: 25 39. قنا: 24 38. أسوان: 26 42. الوادي الجديد: 24 37. أبو سمبل: 26 42. شلاتين: 25 36. رأس حدربة: 26 34. أبو رماد: 25 35. حلايب: 27 34.