رئيس الوزراء: نثمن دور «النقد الدولي» في دعم الاقتصاد المصري

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التقى المهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الأحد ، دافيد ليبتون ، نائب رئيس صندوق النقد الدولي ، والدكتور حازم الببلاوي ، المدير التنفيذي في الصندوق .

حضر اللقاء ، الذي جاء على هامش مؤتمر « النمو الشامل وخلق فرص العمل » ، الذي عقد اليوم الأحد ، بتنظيم مشترك من البنك المركزي المصري ، وصندوق النقد الدولي ، اقتصاديين وأصحاب الخبرات من العديد من الدول ، وطارق عامر ، محافظ البنك المركزي ، وعمرو الجارحي ، وزير المالية .

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وأشاد رئيس مجلس الوزراء ، خلال اللقاء ، بالمؤتمر ، الذي ناقش سبل تحقيق النمو الاقتصادي ، عن طريق توفير المزيد من فرص العمل ، كما ثمن إسماعيل ، دور صندوق النقد الدولي ، الداعم لسياسات مصر ، نحو تعزيز النمو الشامل ، ومشاركة القطاع الخاص ، التي تعد إحدى أولويات الحكومة المصرية .

وخلال اللقاء ، استعرض المهندس شريف إسماعيل ، المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري ، منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي ، لافتا إلى المضي بخطى ثابتة ، نحو تحقيق نمو اقتصادي متكامل ، وإتاحة مزيد من فرص العمل ، والاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي ، واستكمال المشروعات القومية في العديد من القطاعات ، لا سيما قطاع البنية التحتية ، إضافة إلى تعديل التشريعات ، بما يساهم في تحسين بيئة العمل .

بدوره ، أشاد نائب رئيس صندوق النقد الدولي ، بإنجازات الحكومة المصرية ، التي حققتها ، في إطار تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي ، موضحا أن هذه الإنجازات ، ساهمت في تحقيق مؤشرات غير مسبوقة ، في الربع الأول من العام 2018 .

وتحدث دافيد ليبتون ، عن دعم صندوق النقد الدولي ، لخطوات الحكومة الإيجابية ، كما أكد ثقته في قدرة مصر ، على تحقيق المزيد من النجاحات ، واستكمال مسيرتها لتحقيق الإصلاح الاقتصادي الشامل .

ولفت نائب رئيس صندوق النقد الدولي ، إلى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة ، إتاحة مزيد من فرص العمل ، ومشاركة القطاع الخاص ، بشكل واسع ، في الأعمال والمشروعات التي تنفذ ، في القطاعات المختلفة .

يذكر أن صندوق النقد الدولي ، عدل مؤخرا ، توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري ، خلال العام المالي الحالي ، ليصل إلى 5.2%، ، مقابل 4.8% ، كان يتوقعها سابقا في يناير الماضي .

وحسن صندوق النقد الدولي ، توقعاته فيما يخص التضخم ، في نهاية العام المالي الحالي ، إلى 10.4% ، مقابل 11.9% ، في تقرير المراجعة الثانية .

وعدل صندوق النقد الدولي أيضا ، توقعاته لمعدل البطالة في السوق المصري ، بنهاية العام الحالي ، وذلك عند 11.1% ، وفي العام المقبل ، عند 9.7% ، وهي توقعات مبنية على حقائق السوق ، والأداء الاقتصادي مؤخرا .