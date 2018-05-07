كل ما تريد معرفته عن مسابقة «أجمل حديقة مدرسية»

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يوم الأحد ، على لسان متحدثها الرسمي ، أحمد خيري ، عن انطلاق مسابقة « أجمل حديقة مدرسية » ، مع تصعيد المدارس التي تحصل على المراكز الأولى ، على مستوى المديريات التعليمية .

بدوره ، أشار رئيس قطاع التعليم العام ، في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الدكتور رضا حجازي ، إلى أنَّ مسابقة « أجمل حديقة مدرسية » ، تقام للمرة الأولى على مستوى الجمهورية ، لافتا إلى بدء تقييم المدارس الحاصدة للمراكز الأولى ، على مستوى المديريات ، من أجل تصعيد المستوى الأول وحتى الخامس ، مع تسليم كؤوس إلى المراكز الثلاثة الأولى .

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وقال الدكتور رضا حجازي ، في تصريحات صحفية عنه ، يوم الأحد ، إن المستويات التالية للمراكز الثلاثة الأولى ، في مسابقة « أجمل حديقة مدرسية » ، سوف تحصل على دروع على مستوى الجمهورية ، وسوف يتم تكريمهم في ديوان عام وزارة التربية والتعليم ، تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الدكتور طارق شوقي .

في السياق ذاته ، أعلن مدير عام الإدارة العامة ، لتنمية مادة التربية الزراعية ، في وزارة التربية والتعليم ، المهندس صبحي عبد الرحمن ، تقسيم المحافظات إلى 5 قطاعات ؛ القطاع الأول وهو قطاع القاهرة الكبرى ، ويشمل محافظات : « القاهرة ، والجيزة ، والقليوبية ، والدقهلية ، واختيار عضوين من محافظة الجيزة للتحكيم لهذا القطاع » .

والقطاع الثاني ، هو قطاع غرب الدلتا ، ويشمل محافظات : « كفر الشيخ ، والبحيرة ، والإسكندرية ، ومرسى مطروح ، واختيار عضوين من محافظة البحيرة للتحكيم لهذا القطاع » .

والقطاع الثالث ، هو قطاع شرق الدلتا ، وشمل محافظات : « الشرقية ، والسويس ، والإسماعلية ، وبور سعيد ، ودمياط ، وشمال سيناء ، وجنوب سيناء ، واختيار عضوين من محافظة دمياط للتحكيم لهذا القطاع » .

والقطاع الرابع ، هو قطاع جنوب الصعيد ، ويشمل محافظات : « سوهاج ، وقنا ، والأقصر ، وأسوان ، والبحر الأحمر ، واختيار عضوين من محافظة أسوان للتحكيم لهذا القطاع » .

والقطاع الخامس ، هو قطاع شمال الصعيد ، ويشمل محافظات : « بني سويف ، والفيوم ، والمنيا ، وأسيوط ، والوادي الجديد ، واختيار عضوين من محافظة الفيوم للتحكيم لهذا القطاع » .