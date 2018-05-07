«المترو» يربط سعر التذكرة بعدد المحطات «خلال أيام».. تعرف على الزيادة

منذ 29 دقيقة أخبار مصر
«المترو» يربط سعر التذكرة بعدد المحطات «خلال أيام».. تعرف على الزيادة

قالت مصادر في وزارة النقل ، اليوم الإثنين ، إن الوزارة ، ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، بدأت بشكل مبدئي ، تجربة ربط سعر تذكرة مترو الأنفاق ، بعدد المحطات ، تمهيدا لتطبيقها ، في الأيام القليلة المقبلة .

وأضافت المصادر ، في تصريحات صحفية عنها ، اليوم الإثنين ، أن الشركة المصرية ، أجرت الخميس الماضي ، تجارب مبدئية على التذاكر الجديدة ، وأوضحت المصادر أيضا ، أنه تم إطلاع العاملين ، في أكشاك بيع تذاكر مترو الأنفاق ، على  تفاصيل وآلية النظام الجديد للتذاكر .

ولفتت المصادر ، إلى أن سعر التذكرة الجديد ، حسب البرمجة التي أجريت للماكينات الجديدة ، سوف تبدأ بجنيهين لأول 9 محطات ، ثم ترفع إلى 3 جنيهات لعدد 18 محطة ، ثم 5 جنيهات لمحطات الخط بالكامل .

وأكد مصدر مسؤول ، في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، أنه سوف يتم تخصيص شباك ، لكل فئة من التذاكر الجديدة ، على أن تكون كل تذكرة بلون مختلف ، منعا لحدوث أي مشكلات بين الركاب والعاملين ، ولتجنب وقوع أي خطأ .

وكانت وزارة النقل ، رفعت أسعار تذاكر مترو الأنفاق ، بنسبة %100 ، في مارس من العام 2017 ، من أجل تغطية الخسائر المتراكمة ، والتي قدرتها الوزارة ، بنحو 350 مليون جنيه ، إضافة إلى توقف شركات قطع الغيار الخارجية ، عن توريد المعدات ، بسب عجز إدارة مترو الأنفاق ، عن سداد مستحقات الشركات .