«المترو» يربط سعر التذكرة بعدد المحطات «خلال أيام».. تعرف على الزيادة

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قالت مصادر في وزارة النقل ، اليوم الإثنين ، إن الوزارة ، ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، بدأت بشكل مبدئي ، تجربة ربط سعر تذكرة مترو الأنفاق ، بعدد المحطات ، تمهيدا لتطبيقها ، في الأيام القليلة المقبلة .

وأضافت المصادر ، في تصريحات صحفية عنها ، اليوم الإثنين ، أن الشركة المصرية ، أجرت الخميس الماضي ، تجارب مبدئية على التذاكر الجديدة ، وأوضحت المصادر أيضا ، أنه تم إطلاع العاملين ، في أكشاك بيع تذاكر مترو الأنفاق ، على تفاصيل وآلية النظام الجديد للتذاكر .

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ولفتت المصادر ، إلى أن سعر التذكرة الجديد ، حسب البرمجة التي أجريت للماكينات الجديدة ، سوف تبدأ بجنيهين لأول 9 محطات ، ثم ترفع إلى 3 جنيهات لعدد 18 محطة ، ثم 5 جنيهات لمحطات الخط بالكامل .

وأكد مصدر مسؤول ، في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، أنه سوف يتم تخصيص شباك ، لكل فئة من التذاكر الجديدة ، على أن تكون كل تذكرة بلون مختلف ، منعا لحدوث أي مشكلات بين الركاب والعاملين ، ولتجنب وقوع أي خطأ .

وكانت وزارة النقل ، رفعت أسعار تذاكر مترو الأنفاق ، بنسبة %100 ، في مارس من العام 2017 ، من أجل تغطية الخسائر المتراكمة ، والتي قدرتها الوزارة ، بنحو 350 مليون جنيه ، إضافة إلى توقف شركات قطع الغيار الخارجية ، عن توريد المعدات ، بسب عجز إدارة مترو الأنفاق ، عن سداد مستحقات الشركات .