مجدي يعقوب يزف بشرى سارة إلى مرضى القلب ويطلب دعم المصريين

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تابع موقع مصر 365 الدعوة التي أطلقها مؤسس وعضو مجلس أمناء مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب الدكتور مجدي يعقوب جميع المواطنين في الدولة المصرية وجميع الأشقاء في الوطن العربي إلى دعم المركز العالمي للقلب القائم في أسوان والذي سوف يتم وضع حجر الأساس له خلال شهر سبتمبر القادم لعام 2018.

وأوضح أن المركز العالمي للقلب المقرر إقامته في محافظة أسوان على ضفاف نهر النيل سوف يتم إقامته على مساحة سبعة وثلاثين فدان بتكلفة تصل إلى ثلاثمائة وخمسين مليون دولار أمريكي، وجاءت تلك التصريحات من خلال المؤتمر الصحفي الذي شارك فيه الدكتور مجدي يعقوب.

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وأضاف أن سرعة الانتهاء من تجهيز وإقامة الإنشاءات في المركز الجديد سوف تعتمد على قيمة الدعم المقدم إلى المركز من قبل جموع المصريين، وخصوصاً ان المشروع يعد نقطة مضيئة في تاريخ الطب القلب في جميع أنحاء العالم.

وأوضح أن المركز الجديد المقرر إقامته في أسوان سوف يقوم على استقبال ثمانين ألف مريض بالعيادات الخارجية على أن يتم إجراء ما يقارب من اثنى عشر ألف حالة ما بين جراحة في القلب وتركيب قسطرة علاجية إلى فئة المرضى من حديثي الولادة والأطفال بقدرة تصل إلى ثلاثة أضاف القدرة الاستيعابية التي تستطيع المستشفى علاجها خلال الوقت الراهن.

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