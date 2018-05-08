وزير البترول: نقل الغاز القبرصى لمصر يكلف مليار دولار

Advertisements

أكد المهندس “طارق الملا” الذي يشغل منصب وزير البترول، أن نقل الغاز من الحقول القبرصية إلى مصر سوف يكلف حوالي 800 مليون دولار إلى مليار دولار، سوف يتحمل تكلفتها الشركاء والمستثمرون في حقل “أفروديت”.

وكان هذا خلال المؤتمر الصحفي الذي جمع وزير البترول المصري ونظيره القبرصي، بعد لقاء المباحثات المشتركة بين البلدين، كما حضر كلاً من وزير الطاقة القبرصي، والسفير القبرصي لدى القاهرة، ووكيل وزارة البترول المهندس “محمد سعفان”، والمهندس “أشرف فرج” الذي يشغل منصب وكيل وزارة البترول للاستكشاف، ورئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية “أسامة البقاي” الذي أعلن أنه حتى هذا الوقت لم يتم تحديد رسوم الإحالة والمرور في الشبكة القومية للغاز.

Advertisements

كما أكد “أسامة” أن الاتفاق الذي تم بين مصر وقبرص، هو بمثابة مستقل بين البلدين، ولا يوجد أي وجود للحكومة الإسرائيلية، وأشار أن جزء من الغاز سوف يتم ضخه إلى الأسواق المحلية، والجزء الآخر سوف يتم تصديره إلى أوروبا، وأكد أنه خلال عامين أو ثلاثة أعوام سوف تنتهي الوزارة من إجراء خطوات النقل.

كما أكد وزير الطاقة القبرصي أن مصر وقبرص تربطهم علاقات تاريخية، مؤكداً أن السلطات القبرصية تجرى عدة مباحثات مع الحكومة المصرية، للانتهاء من توقيع الاتفاق بين الحكومتين المصرية والقبرصية، لنقل الغاز من حقل أفروديت إلى مصر، وتحدث وزير الطاقة القبرصي قائلاً:”نحن في مرحلة متقدمة في المفاوضات مع الشركاء في حقل أفروديت”، وأكد أن مصر دولة لها أهميتها لدى دول الإتحاد الأوروبي.

اقرأ أيضاً: البترول تعلن عن ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى 5,7 مليار قدم مكعب يومياً