«التضامن» تعاقب الأسر التي لا تزور الوحدات الصحية بـ«قطع الدعم»

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أكدت الدكتورة غادة والي ، وزيرة التضامن الاجتماعي ، اليوم الإثنين ، أن الحكومة تبذل جهدا كبيرا في المحافظات كافة ، بهدف إلزام الأسر المصرية ، بزيارة الوحدات الصحية 3 مرات على الأقل ، خلال العام الواحد ، وإلزامهم أيضا ، بجدول التطعيمات الإجبارية للأطفال .

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي ، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي ، المنعقد حاليا ، لإعلان تفاصيل « المركز العالمي الجديد » : « الوزارة تشدد على التزام الطلاب في المدرسة ، بنسبة حضور لا تقل عن 80% ، وفي حال عدم الالتزام بهذه الشروط ، فسوف يتم قطع الدعم عن الأسر المخالفة » .

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ولفتت الدكتورة غادة والي ، إلى أن الوزارة ، سوف تنسق مع الجمعيات الأهلية في القرى ، إضافة إلى ربطها ، بمركز القلب الجديد ، للدكتور لمجدي يعقوب .