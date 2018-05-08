عودة حبيب العادلي إلى قفص الاتهام لإعادة محاكمته بتهمة الاستيلاء على أموال الداخلية

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أمرت محكمة جنايات الجيزة صباح اليوم ب تأجيل أولي جلسات إعادة محاكمة وزير الداخلية الأسبق “حبيب العادلي” و10 موظفين بوزارة الداخلية، وتوجيه تهمة الاستيلاء على أموال الدولة الداخلية، إلى جلسة 3 يوليو للنظر في طلبات دفاع المتهمين.

وانعقدت الجلسة صباح اليوم الموافق 8-5-2018 برئاسة المستشار معتز خفاجي، بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة.

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فمنذ عدة شهور أثار حبيب العادلي جدلاً كبيراً بسبب هروبه من الفيلا التي كان يقيم فيها قيد الإقامة الجبرية، وتساءل الكثير أين ذهب حبيب العادلي، وذلك بعد أن حكمت المحكمة علي وزير الداخلية الأسبق بالسجن 7 سنوات بتهمة الإستيلاء عن المال العام، أثناء فترة توليه وزارة الداخلية.

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