الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس يوم الخميس

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تشهد بعض محافظات الجمهورية، اليوم الثلاثاء الموافق 8-5-2018 طقس معتدل نهاراً، ومائل للبرودة ليلاً، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، أن يسود يوم الأربعاء طقس معتدل على المناطق الشمالية، ومناطق الوجه البحري، والقاهرة، كما تشهد مناطق شمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهاراً، لطيف ليلاً.

كما تكثر السحب المنخفضة والمتوسطة على بعض المحافظات، وسقوط الأمطار على المناطق الشمالية، والتي تمتد حتى مناطق الوجه البحري، كما تشتد الرياح على المناطق الشمالية الغربية وتكون مثيرة للأتربة علي المناطق الجنوبية.

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ودرجات الحرارة المتوقعة ليوم الأربعاء فهي كالآتي:

القاهرة 18 29

وسط الدلتا 17 29

الإسكندرية 18 24

مطروح 17 23

السلوم 14 24

سيوة 16 33

بورسعيد 18 27

دمياط 18 26

العريش 17 27

رفح 17 26

الإسماعيلية 17 30

السويس 17 30

رأس سدر 17 27

نخل 14 2

نويبع 17 26

طابا 15 26

سانت كاترين 10 25

الطور 20 29

شرم الشيخ 24 35

الغردقة 24 34

مرسى علم 23 33

الفيوم 20 31

بنى سويف 20 31

المنيا 17 32

أسيوط 17 32

سوهاج 18 33

قنا 18 34

الأقصر 19 35

أسوان 20 35

أبوسمبل 22 35

الوادى الجديد 13 35

شلاتين 27 31

أبو رماد 27 30

رأس حدربة 26 30