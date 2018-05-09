سفارة الاحتلال الإسرائيلي تحتفل بـ«عيد الاستقلال» في قلب القاهرة

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احتفلت سفارة الاحتلال الإسرائيلي ، مساء أمس الثلاثاء ، من قلب القاهرة ، بما يسمى « عيد الاستقلال الـ70 لإسرائيل » ، وذلك في فندق « ريتز كارلتون » ، في ميدان التحرير ، بوسط القاهرة .

الصفحة الرسمية لسفارة الاحتلال الإسرائيلي في مصر ، نشرت تدوينة ، أوضحت فيها ، أن « لفيفا من الدبلوماسيين ورجال الأعمال ، وممثلين للحكومة المصرية ، حضروا المراسم واستمتعوا بعشاء إسرائيلي خاص ، أعده الشيف شاؤول بن أديريت ، مع فريق طهاة الفندق » .

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السفير دافيد جوبرين ، قال في كلمته خلال الحفل : « الشراكة المتينة بين مصر وإسرائيل ، تشكل قدوة ومثالا لحل صراعات إقليمية ودولية في العالم أجمع ، حتى يومنا هذا ، ومع ذلك ، نحن اليوم في أوج معركة السلام » .

وزاد جوبين : « هذه المعركة تستوجب تغييرا واسعا في الوعي والإدراك ، وتحتّم خلق جو يسوده التسامح والتعارف على الآخر والصبر » ، مضيفا : « لا شك في أن الأمر يحتاج إلى عملية طويلة ومستمرة ، لكنها ضرورية لجعل السلام ينتشر ، ليس فقط بين الحكومات ، بل يعم أيضا بين الشعوب » .

ولفت سفير دولة الاحتلال ، في كلمته ، إلى « التغيير في معاملة الدول العربية لإسرائيل ، التي لم ولا تعتبرها عدوا ، بل شريكا في صياغة واقع جديد وأفضل في المنطقة ، يستند إلى الاستقرار والنمو الاقتصادي » .

وأكد جوبين ، أن « الاعتقاد كان يسود في الماضي ، وأن التعاون في مجال معيّن ، يأتي بالضرورة لصالح طرف على حساب الثاني ، لكن مع مرور الوقت ، تم إدراك أنها ليست بالضرورة ( لعبة خاسرة ) » ، لافتا إلى اتفاقية الغاز ، التي وقعتها تل أبيب ، مع القاهرة مؤخرا .