بيان عاجل في البرلمان ضد شركة المياه: «حطمت آمال الغلابة»

Advertisements

تلقى مجلس النواب المصري ، بيانا عاجلا من سولاف درويش ، عضو مجلس النواب ، وذلك لمنافشة أزمة ارتفاع توصيلات عدادات المياه ، ومقايسة عدادات المياه ، وغياب الرقابة على أداء شركات المياه ، في المحافظات المختلفة .

وفي بيان صحفي ، قالت عضو مجلس النواب : « وردت العديد من الشكاوى ، بشأن مقايسات تركيب عداد مياه لإحدى الشقق ، حيث فوجئ أصحاب الشقة ، بشركة المياه تتعامل معهم ، وكأنهم يطلبون مفاعلا نوويا ، ومطلوب منهم سداد مبلغ يزيد عن 15 ألف جنيه مصري ، نظير ملف توصيل المياه ، لشقة لا تجاوز مساحتها 70 مترا مربعا » .

Advertisements

وتابعت سولاف درويش ، في بيانها : « مفيش جهاز رقابي على شركة مياه الشرب ، الشركات حطمت آمال االغلابة ، باحتساب مقايسات مبالغ فيها ، لا تتناسب والقوانين أو اللوائح ، لكنها تجبر المواطن المصري ، على سرقة المياه ، وليس تقنين أوضاعه » .

عضو مجلس النواب ، طالبت في بيانها أيضا ، الجهات الرقابية المختلفة ، بالتدخل لنظر آليات إتمام عملية المُقايسات ، التى يجب أن تتم لمرة واحدة فقط ، وتسدّد للمجلس المحلي » .

وطالبت سولاف أيضا ، بتشكيل لجنة من الأجهزة الرقابية ، والتفتيش على شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، ومحاسبة كل من يعكر صفو المواطن البسيط ، إضافة إلى إعادة النظر في قيمة ملف توصيل عداد المياه » ، وزادت النائبة : « الملف والأوراق التي به ، لا تتعدى 3 جنيهات بالكامل ، فما هو سبب بيع الملف ، بنحو 5 آلاف جنيه » .