التضامن تطالب النواب بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة

Advertisements

تابع موقع مصر 365 إعلان وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي عن إصدار اللائحة التنفيذية التابعة لقانون “حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” في مدة أسبوع أو أسبوعين على أقصى تقدير.

وقد جاءت تلك التصريحات خلال اجتماع الدكتورة غادة والي مع أعضاء لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري تحت رئاسة وكيل اللجنة المهندس ياسر عمر من أجل مناقشة مشروع “الموازنة العامة للدولة المصرية” عن العام المالي الجديد 2018/ 2019 المتعلقة بالوزارة.

Advertisements

وقد أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي قائلة “أن تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يحتاج إلى خمسين مليون جنيه مصري، وهو ما لم يتم إدراجه ضمن موازنة وزارة التضامن الاجتماعي”، وأوضحت من أجل تحقيق ذلك التوافق لابد أن يتم صرف هذه المخصصات المالية عن طريق “احتياطي الموازنة”.

وأضافت قائلة “إن كل وزير يكون لديه طموحات وخطط لكل وزارة المالية والتخطيط لا تستجيب بزيادة الموازنة، لأن الجميع يطلب والموارد محدودة”، وطالبت والي بالعمل على زيادة الدعم المخصص لعلاج الإدمان والعمل على إقامة مزيد من المراكز على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية بالإضافة إلى توفير من عشرين إلى خمسة وعشرين مليون جنيه للمكلفين بالعمل في الخدمة العامة المكلفين بمساندة وزارة التضامن الاجتماعي للقيام بدورها.

أقرا المزيد تعرف على إجراءات الحصول على سيارة مجهزة “لفئة المعاقين”