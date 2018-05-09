وزيرة التضامن: جنحة مباشرة ضد عدم مستحقي معاش تكافل وكرامة لاسترداد قيمة الدعم

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تابع موقع مصر 365 رفض وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي بعدم إطلاق أي اتهام بطريقة جزافية حول إن هناك فئة يحصلون على معاش تكافل وكرامة بدون أي وجه حق، وجاء تلك التصريحات من الوزيرة أمام تأكيد من النائب “عصمت زايد” بأن هناك فئة من المواطنين لديهم حيازة زراعية ويحصلون في نفس الوقت على معاش تكافل وكرامة.

وجاء تلك المناقشات خلال اجتماع “لجنة الخطة والموازنة” في البرلمان المصري تحت رئاسة المهندس “ياسر عمر” وكيل اللجنة البرلمانية من أجل مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة خلال العام الجديد المالي التي تخص وزارة التضامن الاجتماعي.

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وقد أعلنت والي اعتراضها على اتهامات بعض البرلمانيين حيث قالت” “أرجوك بلغني بأسمائهم وسيتم فحصهم بالكامل”، وقد أوضحت أن هناك بعض المواطنين المتقدمين من أجل الحصول على معاش تكافل وكرامة يقومون بعمليات بها بعض من التدليس من أجل الحصول على توقيعات بعدم ملكيتهم لأي حيازات زراعية وهذا يعد مخالف للواقع.

وأعلنت الدكتورة غادة والي أنه تلقت مائتين واثنين وثمانين ألف شكوى وتظلم يعمل في الوقت الراهن على فحصهم أغلبهم اتضح أنها شكاوى كيدية، وقد أكدت أن من يثبت حصوله على معاش تكافل وكرامة بدون وجه حق سوف يتم إقامة جنحة مباشرة ضده من أجل استرداد قيمة المبالغ المالية التي قد حصل عليها بدون وجه حق.

وقد أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك قاعدة بيانات قد تم تسجيل عليها اثنين وعشرين مليون من المستحقين للدعم سوف يتم فحصهم بطريقة كاملة، وقد أشارت أن هناك تسعة آلاف لجنة مسائلة مجتمعية موجودة في معظم القرى من أجل العمل على دراسة المستحقين للحصول على هذا الدعم.

وأوضحت الدكتورة غادة والي قائلة “لا يوجد مخلوق في برنامج تكافل وكرامة ليس لديه رقم قومي”، وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي لديها كافة البيانات الخاصة لمستحقي الدعم المالي، وقد أكد وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان إن هناك بعض من الحالات التي تعد غير مستحقة قد تم اكتشافها وجاء اتخاذ الإجراءات الخاصة بهم.

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