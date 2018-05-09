المصريين المقيمين بلندن يودعون “مريم” ضحية العنصرية غداً

Advertisements

تابع موقع مصر 365 وداع المصريين المقيمين في العاصمة البريطانية لندن جثمان الطالبة مريم حاتم مصرية الجنسية والتي تعد ضحية للعنصرية غداً الموافق يوم الخميس وذلك بأداء صلاة الجنازة عليها في “المركز الإسلامي” القائم في ببريجنت بارك.

ويجدر هنا الإشارة أنه من المقرر أن يصل جثمان “مريم حاتم” إلى الأراضي المصرية فجر يوم الجمعة القادم، وسوف يتم شعائر صلاة الجنازة بعد الانتهاء من شعائر صلاة الجمعة في مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس” ليواري جثمانها التراب في مقابر أسرتها في التجمع الخامس.

Advertisements

وقد أعلنت عائلة الطالبة مريم حاتم إن هناك تطور جديد خاص بقضية مريم، وأنه قد تم الحصول على تصريح من الطب الشرعي وكذلك تصريح من سلطات التحقيق الخاص بالإفراج عن جثمان الطالبة المصرية ضحية العنصرية في لندن.

أقرا المزيد لجنة خارجية البرلمان تناقش غداً مستجدات قضية “مريم عبدالسلام”