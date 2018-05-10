«بنصف الثمن».. الحكومة توزع مليون و700 ألف «شنطة رمضان» على محدودي الدخل

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قررت الحكومة المصرية ، توفير مليون و700 ألف « شنطة رمضان » ، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية ، في المحافظات المختلفة ، وذلك بنصف قيمتها .

وكشف وزير التموين والتجارة الداخلية ، الدكتور علي المصيلحي ، خلال افتتاحه معرض « أهلا رمضان » ، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء ، المهندس شريف إسماعيل ، عن أن « شنطة رمضان » ، تتضمن السلع الأساسية ، ويبلغ سعرها 51.5 جنيه ، موضحا أن الوزارة سوف توزعها على المستحقين ، بسعر 25 جنيها فقط .

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وقال الدكتور علي المصيلحي ، إن الحكومة كانت قد قررت ، توزيع « مليون شنطة » فقط مجانا ، على محدودي الدخل من الأسر ، لكنها قررت زيادة عدد الشنط ، للتوسع وزيادة عدد المستفيدين ، على أن يتم التوزيع بسعر أقل من نصف قيمة الشنطة ، وزاد : « يتولى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، توزيع شنط رمضان ، بالسيارات التابعة له ، دون تحمل أي أعباء » .

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وجه بتوفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن ، في المناطق المختلفة أولا بأول ، إضافة إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع ، بشكل مستمر .