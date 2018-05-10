وزير التموين:«مرسيدس وبي إم دبليو بيشتروا عيش من فرن قرب صلاح سالم»

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قال وزير التموين والتجارة الداخلية ، الدكتور علي المصيلحي ، إن هناك ضرورة ملحة ، لإعادة صياغة من يستحق الحصول على المقررات التموينية ، وأضاف : « اقتربنا من ضبط القاعدة، وفي القريب العاجل ، وأتمنى قبل 30 يونيو ، سوف نحذف من لا يستحق الحصول على المقررات التموينية » .

وخلال لقائه في برنامج « مصر النهاردة » ، المذاع على التليفزيون المصري ، مع الإعلامية رشا نبيل ، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن « تحديد من لا يستحق التموين ، سوف يكون عن طريق لجنة ، ومن أهم معايير هذه اللجنة ، مستوى الدخل والمدارس الأجنبية » .

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وتابع الدكتور علي المصيلحي ، أن « كثير ممن لديهم بطاقات تموينية ، لديهم سيارات مرسيدس وبي إم دبليو ، يقفون بها أمام الفرن ، ويحصلون على العيش بخمس قروش » .

واستطرد وزير التموين والتجارة الداخلية ، موجها حديثه لمذيعة البرنامج : « عارفة الطريق اللي بيودي بين صلاح سالم والأوتوستراد ، فيه فرن كده على الشمال ، أبقي شوفي العربيات واقفة إزاي ، مرسيدس وبي إم دبليو » .