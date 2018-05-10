نص البيان 21 بشأن «سيناء 2018»: ضبط 238 إرهابيا وتدمير 390 وكرا

Advertisements

نجح رجال القوات المسلحة ، خلال الأيام الفائتة ، بالتعاون مع أجهزة الشرطة ، في القضاء على 21 عنصرا شديد الخطورة ، وضبط 238 إرهابيا ومطلوبا جنائيا ومشتبها بهم ، وتدمير أكثر 390 وكرا ومخزنا تابعا للعناصر الإرهابية ، في شمال ووسط سيناء ، وذلك في إطار العمليات التي تشنها القوات المسلحة ، في شمال ووسط سيناء ، ضمن العملية الشاملة « سيناء 2018 » .

القيادة العامة للقوات المسلحة ، أصدرت اليوم الخميس ، بيانها الحادي والعشرين ، بشأن هذه العملية ، ذكرت فيه ، أنه « استمرارا للدور الوطني لأبناء الوطن ، من مقاتلي القوات المسلحة ، و بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية ، وما يسطره هؤلاء الأبطال بدمائهم على أرض سيناء ، من ملاحم وانتصارات ، أسفرت العمليات على الاتجاهات الاستراتيجية كافة ، على مدار الأيام الماضية ، عن نتائج عدة » .

Advertisements

وأضافت القيادة العامة للقوات المسلحة ، في بيانها : « تم القضاء على 3 عناصر تكفيرية مسلحة ، خلال استهداف القوات الجوية ، 4 أوكار إرهابية وسيارة دفع رباعي ، تستخدمها العناصر الإرهابية كقاعدة للانطلاق » .

وزادت القيادة : « تم القضاء على 18 عنصرا تكفيريا شديد الخطورة ، خلال تبادل لإطلاق النيران ، مع قوة المداهمات ، في شمال ووسط سيناء ، وضبط 5 آخرين ، وعدد من البنادق الآلية ، وكمية من الذخائر » .

واستطردت القوات المسلحة في البيان : « تم القبض على أحد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة ، إضافة ل232 مطلوبا جنائيا ومشتبه بهم ، تم تسليمهم لجهات الاختصاص ، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية » .

وتابع البيان : « تم تدمير 391 ملجأ ووكر ومخزن جبلي ، تستخدمها العناصر الإرهابية في الاختباء والإعاشة ، بينها 3 منازل مفخخة ، ومتصلين بخندق بطول 100 متر ، إضافة إلى اكتشاف وتدمير 15 خندق مواصلات ، مجهز هندسيا بطول 150مترا و300 متر متفرع ، إلى خنادق فرعية ، والحفر المغطاة تحت الأرض ، عثر بداخلها على كميات من الأسلحة النارية وأجهزة الاتصال اللاسلكية ، والوقود والملابس العسكرية ومواد الإعاشة ، إضافة إلى إطارات السيارات والبطاريات ، وكاميرا تصوير وكميات من المواد المخدرة ، وكتب تدعو إلى الفكر التكفيري ، وذلك في شمال ووسط سيناء » .

وأضافت القيادة العامة للقوات المسلحة ، في بيانها : « تم ضبط وتدمير والتحفظ على 30 سيارة ، من أنواع مختلفة ، و49 دراجة نارية دون لوحات معدنية ، تستخدمها العناصر الإرهابية ، كما تم ضبط جملين ، يستخدمها العناصر الإرهابية في نقل الدعم اللوجستي ، إلى المناطق الجبلية الوعرة ، في وسط سيناء ، محملا عليهما أحزمة ناسفة ودوائر نسف وتدمير ، وأجهزة اتصالات لاسلكية ومستلزمات طبية ، ولوحات للطاقة الشمسية ، إضافة إلى اكتشاف وتدمير 63 مزرعة لنبات البانجو المخدر ، وضبط 17 طن من نبات البانجو المعد للتداول » .

وأكمل البيان : « اكتشف عناصر المهندسين العسكريين ، 21 عبوة ناسفة على محاور التحرك المختلفة ، ودمروها » . واواصل القوات المسلحة ، طرح وتوزيع السلع والمواد الغذائية بشكل يومي ، لضمان إمداد المواطنين من أهالي شمال ووسط سيناء ، بالاحتياجات المعيشية لهم .

وفيما يخص الاتجاه الاستراتيجي الغربي ، دمرت عناصر المنطقة الغربية العسكرية ، وقوات حرس الحدود ، 4 سيارات دفع رباعي ، بالتعاون مع القوات الجوية ، وضبطت 13 سيارة محملة بأسلحة وذخائر ومواد مهربة ، خلال محاولات اختراق خط الحدود الدولية ، والتسلل عبر الدروب الصحراوية الوعرة ، و عثر بداخلها على بندقيتي قناصة ، وبندقية خرطوش ، و650 طبنجة 9 مم ، و190 بندقية ضغط هواء ، وأكثر من 20250 طلقة ذخيرة مختلفة الأنواع ، و180 دستة بارود ، وأكثر من 3 ملايين و100 ألف قرص مخدر ، و675 كيلو جرام من جوهر مادة الحشيش المخدر ، وضبط 538 متسللا من جنسيات مختلفة ، خلال محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود ، على الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة .

وضبطت عناصر حرس الحدود ، في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية ، 6 سيارات دفع رباعي ، وموتوسيكلين ، خلال محاولتهم التسلل عبر الدروب الصحراوية ، وضبط 4 متسللين ، خلال محاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية ، عبر الحدود الجنوبية .