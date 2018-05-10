«الصحة» تخفض جرعات العلاج النفسي في 18 مستشفى.. تعرف على السبب

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خفضت أمانة مستشفيات الصحة النفسية ، التابعة لوزارة الصحة والسكان ، اليوم الخميس ، جرعات العلاج النفسي ، لنزلاء 18 مستشفى نفسي ، في المحافظات المختلفة ، على أن يستمر القرار طوال فترة الصيف ، بأقل جرعة علاجية ، تستقر عليها حالة المريض .

رئيس أمانة مستشفيات الصحة النفسية في وزارة الصحة ، الدكتورة منن عبد المقصود ، قالت إن تخفيض الجرعات العلاجية ، يهدف إلى تجنب استخدام الحقن ممتدة المفعول ، والأدوية ذات القابلية العالية ، التي تسبب ارتفاعا في درجة الحرارة ، وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها ، إضافة إلى وقف العلاج لأي مريض ، ترتفع درجة حرارته .

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وفي تصريحات صحفية عنها ، اليوم الخميس ، أكدت الدكتورة منن عبد المقصود ، أن المرضى « آمنون » ، ولا خوف عليهم ، وأن جميع الإمكانات مسخرة لحمايتهم وعلاجهم ، موضحة أن وزارة الصحة ، تسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات ، وتقديمها بشكل مميز .

وزادت رئيس أمانة مستشفيات الصحة النفسية في وزارة الصحة والسكان ، أن الوزارة وفرت الأدوية والمستلزمات الطبية ، التي يحتاجها المريض النفسي ، طوال فصل الصيف ، كما أن هناك متابعات جيدة ، من جانب مديري المستشفيات .