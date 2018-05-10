«الصحة» تخفض جرعات العلاج النفسي في 18 مستشفى.. تعرف على السبب

منذ 52 دقيقة أخبار مصر
«الصحة» تخفض جرعات العلاج النفسي في 18 مستشفى.. تعرف على السبب

خفضت أمانة مستشفيات الصحة النفسية ، التابعة لوزارة الصحة والسكان ، اليوم الخميس ، جرعات العلاج النفسي ، لنزلاء 18 مستشفى نفسي ، في المحافظات المختلفة ، على أن يستمر القرار طوال فترة الصيف ، بأقل جرعة علاجية ، تستقر عليها حالة المريض .

رئيس أمانة مستشفيات الصحة النفسية في وزارة الصحة ، الدكتورة منن عبد المقصود ، قالت إن تخفيض الجرعات العلاجية ، يهدف إلى تجنب استخدام الحقن ممتدة المفعول ، والأدوية ذات القابلية العالية ، التي تسبب ارتفاعا في درجة الحرارة ، وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها ، إضافة إلى وقف العلاج لأي مريض ، ترتفع درجة حرارته .

وفي تصريحات صحفية عنها ، اليوم الخميس ، أكدت الدكتورة منن عبد المقصود ، أن المرضى « آمنون » ، ولا خوف عليهم ، وأن جميع الإمكانات مسخرة لحمايتهم وعلاجهم ، موضحة أن وزارة الصحة ، تسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات ، وتقديمها بشكل مميز .

وزادت رئيس أمانة مستشفيات الصحة النفسية في وزارة الصحة والسكان ، أن الوزارة وفرت الأدوية والمستلزمات الطبية ، التي يحتاجها المريض النفسي ، طوال فصل الصيف ، كما أن هناك متابعات جيدة ، من جانب مديري المستشفيات .