وزير الصحة: «هنرفع أسعار السجائر»

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أعلن وزير الصحة والسكان ، الدكتور أحمد عماد الدين راضي ، اليوم الخميس ، أن « الصحة » لن تبدأ تحصيل اشتراكات التأمين الصحي ، في المحافظات المختلفة ، إلا بعد تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد ، في جميع المحافظات ، وبعد أن يحصل المريض على الكارت ، لافتا إلى أن الموارد الأخرى ، ومن بينها « الضرائب الموجهة » ، سوف تكون من كل المحافظات .

وأضاف الدكتور أحمد عماد الدين راضي ، خلال كلمته في مؤتمر صحفي ، بمقر وزارة الصحة ، اليوم الخميس ، أن أسعار السجائر ، سوف تزيد « 75 قرشا » ، بالتزامن مع تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل ، في محافظة بورسعيد ، متابعا : « أهالي محافظة بورسعيد ، سوف يدفعون اشتراكا ، في مقابل خدمات التأمين » .

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وقال وزير الصحة والسكان ، إن الوزارة تعمل من أجل تطبيق القانون في بورسعيد ، حيث جهزت الوزارة ، 37 وحدة صحية في بورسعيد ، إضافة إلى 11 مستشفى » ، وزاد : « المحافظة تضم 750 ألف مواطن ، بينهم 550 ألف مواطن ، لهم بطاقة رقم قومي في المحافظة » .

ولفت الدكتور أحمد عماد الدين راضي ، إلى أنه وفقًا للمعايير العالمية ، فإن كل وحدة ، يفترض أن تعالج 20 ألف مواطن ، ما يعني أن محافظة بورسعيد ، تحتاج إلى 35 وحدة ، زادتها الوزارة إلى 37 وحدة ، موضحا أن تكلفة تطوير 11 مستشفى ، في محافظة بورسعيد ، تصل إلى مليار جنيه .